以色列研究显示60岁以上打第3剂辉瑞疫苗保护力86%

以色列非营利性健康维护组织（HMO）马卡比（Maccabi）星期三援引一项大规模研究的初步结果表示，60岁以上民众施打第3剂辉瑞/BioNTech疫苗，预防感染新冠病毒的效力达到86%。

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中央社报道，这项研究分析至少一周前接种第3剂疫苗的14万9144名60岁以上民众所获防护结果，与1月到2月之间接种两剂疫苗的67万5360人做比较。

马卡比在声明中表示，注射第3剂的民众中约37人检测结果呈阳性，仅注射两剂的民众中则有1064人确诊，这两个比较组的人口结构类似。

马卡比没有提供关于37起确诊病例染疫严重性，或他们是否有任何潜在疾病的资讯。马卡比没有立即回应记者的置评要求。

为了减缓高传染力的Delta变异株传播，以色列上个月开始施打第3剂辉瑞疫苗。包括50岁以上民众和医疗服务人员等其他族群，共计约110万人符合资格，都已接种第3剂疫苗。

辉瑞（Pfizer）曾表示，辉瑞疫苗效力会随时间而减弱，追加第3剂疫苗后体内产生的中和抗体显著增加，可以对抗原先的新型冠状病毒SARS-CoV-2，还Beta和Delta变异株。

马卡比为以色列930万人口中的约25%提供医疗保健服务，