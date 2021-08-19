威胁国会山里有炸弹的男人向警方自首

法新社华盛顿站8月19日消息，当天，一名威胁华盛顿国会山里有炸弹的男人向警方自首，结束了长达数小时的僵局。

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这起事件引发了大规模的人员疏散和警察动员。虽然议会目前处于休会期，但一些议员仍留在华盛顿，大楼内也有工作人员。这里已经因此前美国前总统特朗普的支持者蜂拥制造了致命骚乱，而陷入政治紧张和社会焦虑。

法新社表示，本次自首的男子，是一位明显的右翼极端分子，被美国国会警察确认为弗洛伊德-雷-罗斯伯里。此人一直在其卡车上，卡车停留在托马斯-杰弗逊大楼的国会图书馆门前。他通过社交媒体进行直播，攻击美国总统拜登和一些民主党人，警告他要“革命”，并抱怨美国政府，和美国在阿富汗的政策。

罗斯伯里还声称，他手里有4套炸药，在华盛顿静待使用，如果警察对他使用致命武力，那么警察就将与炸弹，一起爆炸。警方和联邦调查局特工与罗斯伯里谈判时，相关的大部分建筑群都被封锁。警方表示，当时罗斯伯里手里似乎拿着一支雷管。美国国会警察局局长托马斯-曼格表示：“他下车投降，附近的警察将他控制住，这个过程没有发生任何事故”。目前，执法部门仍在调查停在国会图书馆附近人行道上的车辆，是否装有真正的爆炸物品。

曼格表示，目前还不清楚罗斯伯里发出威胁的动机是什么，但在脸书直播中，他发出了一系列语无伦次的威胁话语，并要求与拜登谈一谈。罗斯伯里当时说，自己“正想给乔-拜登打电话”，称自己“不会伤害任何人，不会扣动扳机”。之后，他又称， “狙击手进来了，他们开始朝这窗户开枪，炸弹要爆炸了”。现场直播显示，罗斯伯里在他的车里拿着一个装有粘土的金属罐，和一个顶部有按钮，与电线的盒子，但目前还不清楚这个装置是否是一种可行的爆炸装置。