普京，马克龙，德拉吉共商阿富汗局势

8月19日星期四，俄罗斯总统普京、意大利总理德拉吉和法国总统马克龙在多场电话会议当中分别与对方讨论了阿富汗局势，强调应对阿富汗人道主义问题的紧迫性。

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法，意，俄首脑本次就阿富汗问题交换意见，正值七国集团外长会。普京和马克龙谈到了塔利班掌权后，对平民安全的保障，以及南高加索纳卡，乌克兰与俄罗斯问题。俄罗斯总统府表示，普京与意大利总理德拉吉都呼吁强化国际努力，尤其是通过G20的框架，促进阿富汗和平与稳定。

法新社引述意大利外交渠道的消息，称意大利目前正筹划着以轮值主席国的身份，举办一场G20峰会，专门探讨塔利班掌权后的阿富汗局势。意大利总理府则表示，总理德拉吉和普京就阿富汗局势和区域影响进行了“实质性的讨论”，两国领导人研究了可行的方针大纲，以及国际社会可以采取的，恢复阿富汗的稳定、打击恐怖主义的措施，同时打击非法贩运，保护女性的人权。

意大利政府在另一篇单独的声明中，表示总理德拉吉和马克龙探讨了阿富汗危机的多种可能，尤其是管理移民大潮，保护人权，保护阿富汗境内人们最基本的自由，可能出现的情况。法国总统府表示，马克龙与意大利总理一致认为，需要紧密合作，尽快将滞留阿富汗的欧洲公民，和那些最受威胁的阿富汗人，带出阿富汗。