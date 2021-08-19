法国提出承认新一代塔利班政权的5大前提

8月19日星期四，法国负责欧洲事务的国务秘书克雷蒙斯-波恩表示，法国与塔利班没有任何政治接触，不承认塔利班政权，也不会有任何妥协，不会有任何勾结串通。

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克雷蒙斯-波恩强调，法国不会接受一个“轻松版的塔利班”，同时表示，法国支持正在进行的政治进程。他说，“不幸的是，塔利班在阿富汗取得了军事胜利，阿富汗人之间的政治进程已经进行了几个月，我们只能希望它继续下去”。

克雷蒙斯-波恩指出，“今天我们在阿富汗遇到了最糟糕的情况。如果在阿富汗政府中，除了塔利班之外，还有其他政治派别，组建一个更大的政府，那么这将会是一个不那么糟糕的消息”。

法国外交部长让-伊夫-勒德里昂在8月18日星期三，为塔利班政权可能获得国际承认，设定了5个先决条件。勒德里昂指出，尽管塔利班做了一些声明，但他们并没有言出必行。他说，“我知道塔利班正在努力获得国际的认可，但仅仅发表声明是不够的，因为我们可以随便朗读一些关于尊重妇女权利的声明，然而真正重要的，是还需要采取行动”。

勒德里昂列出的5个认可塔利班政权的条件分别是：第一，塔利班允许那些因为害怕而想离开这个国家的阿富汗人离开；第二，塔利班必须非常具体地确保恐怖主义不会在阿富汗找到庇护所；第三，塔利班必须允许人道主义援助抵达阿富汗领土；第四，塔利班需要尊重权利，尤其是妇女的权利。塔利班宣布他们会尊重人权，那他们就必须去践行；第五，塔利班必须组建一个过渡政府。

勒德里昂表示，上述是塔利班政权获得国际认可的条件，之后再看，但就目前而言，他们必须采取这些行动。如若不然，塔利班“将被国际社会蔑视和排斥，他们将不得不忍受这种境地”。