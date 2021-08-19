球星马拉多纳身后事：两女儿否认骚扰亡父律师

8月19日星期四，已故阿根廷球星迭戈-马拉多纳的两个女儿当庭否认对马拉多纳品牌权利持有人，即律师马蒂亚斯-莫拉，进行数码骚扰。

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这场远程听证会在布宜诺斯艾利斯法院第4分院举行，达尔玛-马拉多纳和吉安娜-马拉多纳坚持他们律师的证词，否认了亡父律师提出的控诉。达尔玛和吉安娜的律师表示，“很明显，多年以来，两人不仅在网络上，而且在电视和印刷媒体上都遭受了公众的侮蔑，而造成这一情况的那个人，现在正试图扮演受害人的角色”。

达尔玛-马拉多纳和吉安娜-马拉多纳是迭戈-马拉多纳与克劳迪娅-维拉法涅所生的女儿，她们目前因“马拉多纳”品牌的使用权，而与其亡父的律师马蒂亚斯-莫拉发生冲突。莫拉控诉遭受两人的数字骚扰，数字骚扰是一种犯罪行为，一经认定，则可处以罚款，社区服务和最多5天的监禁。

今年3月31日，因达尔玛和吉安娜控告涉嫌欺诈，律师莫拉被司法机构暂时中止了马拉多纳系列世界知名品牌（包括Maradona, D10S, El Diez, La mano de Dios，即上帝之手，和El Diego）的使用权，不过上周五，阿根廷一刑事与轻罪上诉法院宣布恢复莫拉的营销权。这些品牌商标以公司Sattvica SA的名义在阿根廷国家工业产权局注册，该公司由莫拉和他的亲戚于2015年6月创建，当时距离马拉多纳授予他品牌商标使用权，已有6个月。

本次达尔玛和吉安娜-马拉多纳遭遇法律挫折，两人发表了一份声明，指责律师莫拉通过开设公司，攫取商标使用权，欺骗了她们的父亲。

迭戈-马拉多纳在人生最后时刻饱受肾脏，肝脏和心脏问题折磨，于2020年11月25日死于心脏病发作，享年60岁，当时距离他的脑血栓手术，没过几周。阿根廷司法目前仍在调查他的死亡，是否有医疗团队疏忽，导致其健康状况恶化的元素在内。马拉多纳的遗产也面临家人们的民事诉讼：除了达尔玛和吉安娜之外，他所承认的儿女还有来自不同母亲的小迭戈，嘉娜，和迭戈费尔南多。