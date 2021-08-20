拜登：无法保证阿富汗空中撤离的最终结果，没有看到盟国们对美国信誉发出质疑

美国总统乔－拜登８月２０日星期五表示，他无法保证从喀布尔机场紧急撤离的最终结果，并表示，这是有史以来最困难的空运行动之一。

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拜登在白宫的电视讲话中表示，“本次空中行动，是历史上规模最大、难度最高的一次”， “我不能保证最终的结果会是什么”。但他承诺，“美国将竭尽所能去确保盟友和阿富汗合作者们能够安全撤离，这也包括那些因与美国的关系，而可能受到威胁的阿富汗人”。拜登表示，“任何想回家的美国人，我们都会送你回家”，“不能保证结果如何，不能保证没有风险，但美国将动用所有可动用的资源”，不过，“派遣更多的军队前往阿富汗协助，将不可避免地引发“很多意想不到的后果”。

自8月14日以来，美军已将1万3千人从阿富汗空运出境，若从7月开始计算，则已空运 了1万8千人，另有数千人乘坐由美国政府提供了协助的私人包机撤离。拜登表示，全世界只有美国有能力在世界的另一端，进行如此精准的行动。

拜登还指出，在美国撤离阿富汗问题上，他没有看到盟国们对美国的信誉发出质疑。他说：“纵观美国在世界各地的盟友，我没有看到任何针对美国可信度的质疑”，“美国在喀布尔的疏散行动中与北约进行密切的行动协调，并且也为盟友们的喀布尔空中撤离行动提供便利”。