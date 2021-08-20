新冠哪里来？下场疫病会是什么？世卫成立国际咨询组，呼吁实验室安全专家，兽医学家等参加

世界卫生组织近日呼吁多个领域的专家踊跃参加新成立的新型病原体起源国际科学咨询小组，以便面对可能引发例如新冠病毒这种会造成大流行的其他危险病原体。

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世卫组织总干事谭德塞上个月宣布成立新型病原体起源国际科学咨询小组，并强调，这一小组将在下一阶段调查新冠病毒进入人体的调查当中“发挥至关重要的作用”。但他在８月１９日星期四与世卫组织成员国举行的简报会上强调，这个新组织的意义，远不止当前的大流行，并呼吁包括病毒学、兽医学和实验室安全和安保在内的广泛领域的专家加入当中。谭德塞表示：“这项倡议，将支持对未来任何新出现的病原体起源进行研究”，“新冠病毒引发了最近期的大流行病，之前还有非典型肺炎，中东呼吸综合症，埃博拉和马尔堡病毒”。

在新冠病毒起源调查的第一阶段，一队国际专家小组前往武汉，并与中国同行一起出具了报告，当中没有得出确切的结论，而是对４个假设进行了排名，认为通过动物从蝙蝠跳到人类是最有可能的情况，而实验室泄漏被认为“极不可能”。但这项调查被批评缺乏透明度，数据可及性不高，没有更彻底地评估实验室泄漏理论。

世卫组织上个月呼吁进行第二阶段调查，当中包括对武汉实验室的审计，这激怒了中国政府。世卫组织新冠事宜技术负责人冯霍尔克夫强调，新的咨询小组，将不负责组织未来可能前往中国或其他地方寻找大流行起源的任务，而是评估针对新冠病毒，全球科学调查与技术结果进展到了何种阶段，同时帮助精简与新的危险新病原交锋的过程。冯霍尔克夫称，相信下一种病毒，已经在那里等待着我们了。