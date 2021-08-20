美国与英国制裁俄罗斯安全局高层及两个实验室

8月20日星期五，伦敦和华盛顿宣布对俄罗斯一批高级安全官员与机构实施新的制裁，这些俄罗斯官员涉嫌一年前参与毒害克里姆林宫的对手阿列克谢-纳瓦尔尼。这是因纳瓦尔尼中毒事件，英国对俄的第二次制裁，美国对俄的第三轮制裁。

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英国外交部本次宣布制裁7名俄罗斯安全局的成员，措施为旅行禁令和资产冻结。美国财政部则宣布，美国本次对俄制裁，总共涉及9名高级官员和两个科学实验室。美国财政部称，国务院已认定，俄罗斯国防部的两个科学实验室从事旨在发展俄罗斯化学武器能力的活动”。英美本次制裁的俄罗斯人被认为“直接负责准备，或执行了2020年8月20日在托木斯克对纳瓦尔尼的攻击行动”。

俄罗斯外交当晚谴责了这些制裁，称其“非法”，“单边”。俄外交部发言人扎哈罗娃表示：“俄罗斯一再呼吁英国及其合作伙伴用证据支撑这些指控”。

45 岁的阿列克谢-纳瓦尔尼当时受到名为“小新”（Novichok）的神经毒剂毒害，这种毒剂是由苏联专家设计，用于军事目的物质。在被转移到柏林接受治疗之前，纳瓦尔尼在西伯利亚一家医院昏迷了两天。

美国国务卿布林肯同一天宣布，准备冻结两艘俄罗斯船舰的所有权，并制裁参与北溪二号天然气项目的另外两名俄罗斯公民。布林肯表示：“美国政府现在已经制裁了7人，冻结其船舰资产16艘”。