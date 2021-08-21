立陶宛等国谴责白罗斯放难民入境，阿富汗危机恐致欧盟难民大潮再现

8月21日星期六，波兰，立陶宛，爱沙尼亚，拉托维亚联合发表声明，谴责白罗斯放难民非法跨越边境，进入欧盟。

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波兰，立陶宛，爱沙尼亚，拉托维亚四国领导人在一场视频会议后，发布了共同声明，表示“欧盟所有的成员国都有任务保护边境线，阻止人员非法入内”。

近几周以来，立陶宛面临火烧火燎的非法移民入境问题，并谴责明斯克方面“动用飞机运送难民，让他们欧盟境内”。8月早些时候，波兰也谴责白罗斯遣送数量大增的难民跨越波兰与白罗斯边境线。此事发生前不久，波兰宣布接纳东京奥运会上因恐惧而逃离的白罗斯运动员奇玛努斯卡娅。波兰在上周出动了超过900名士兵，强化与白罗斯的边境管控。

8月18日，欧盟多国谴责白罗斯趁着阿富汗人道主义危机，使用非法移民，对欧盟边境线进行“直接打击”。欧盟移民与庇护事务负责人约翰孙表示，已经呼吁各成员国联手应对难民潮，“在难民安置问题上，增加接收比例”，“同时为阿富汗的邻国提供难民接收的帮助”。

8月20日，土耳其总统埃尔多安呼吁欧盟在阿富汗混乱局势面前，恪守其移民承诺。日前，希腊政府表示，可能将阿富汗移民遣送至土耳其。

埃尔多安在电话当中向希腊总理米佐塔基斯表示：“就算认定土耳其是对于阿富汗难民来说安全的第三国，也不能豁免欧盟的国际承诺”。安卡拉和欧盟在2016签署的协议，规定可以将"非正常移民"从希腊遣送至土耳其。但安卡拉经常指责欧盟没有履行协议规定的义务。埃尔多安周五重申，"土耳其希望欧盟真诚地信守承诺，在移民问题上，基于相互理解和利益，展开合作"。埃尔多安还呼吁欧盟帮助阿富汗邻国，特别是伊朗，应对阿富汗难民潮高压，他说："如果在阿富汗和伊朗不采取必要措施，新一波移民是不可避免的。"

塔利班在喀布尔重新掌权，使许多阿富汗人的未来陷入不确定性。并在欧洲，唤醒了对类似于2015的移民危机的恐惧，当时数百万人逃离中东的冲突，通过土耳其进入欧盟。