美国呼吁其公民不要前往喀布尔机场

8月21日星期六路透社喀布尔站消息，美国建议其在阿富汗的公民不要前往首都喀布尔的机场，理由是此举具有安全风险。

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这几日，喀布尔机场堆积的人群毫无减少的迹象，人们举家被挤在水泥墙上，恳求把自己带上飞机，离开阿富汗。路透社引述北约和塔利班方消息称，自上周日以来，单就喀布尔机场停机坪周围，就有12人死亡。

美国大使馆在一份说明中表示："由于喀布尔机场入口具有潜在的安全威胁，我们建议美国公民避免前往机场，除非美国政府代表向您发送了针对您个人的指令，请您前往机场”。不过，美国军方周五称，派出了直升机救援150多名无法到达机场的美国公民，这给了人们一线希望。美国希望从阿富汗撤离3万美国人和阿富汗人，自8月14日行动开始以来，已有1万7千人撤离，其中包括2500名美国公民。

一名塔利班代表向路透社表示，塔利班致力于改善现状，本周末逐步给出一个离开的出口，允许想离开阿富汗的人离开，但他并未排除离开之路不会有风险。

法新社当天也指出，成千上万的人拼命地试图逃离塔利班政权，喀布尔机场外的人群中，出现了至少3人的尸体，英国天空新闻频道的镜头显示，现场有士兵用白色的布复盖住了3具尸体。 这些人的死因尚不清楚。

天空台的记者斯图尔特-拉姆齐在现场表示，人群涌动，有人被“碾压”，医生在伤者当中奔波不暇。拉姆齐报道称，人们"脱水，恐惧"。他的团队拍摄到，有士兵用花园软管往人群身上浇水，尽量帮助人们不受高温的炙烤，并指出，鉴于场面之惨，“死亡似乎不可避免”。