逃离阿富汗，困顿卡塔尔

8月21日星期六，一名卡塔尔官员表示，超过7000人已从阿富汗撤离到卡塔尔。

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卡塔尔和附近的阿拉伯联合酋长国扮演着西方国家从阿富汗撤离工作的重要中转站，一名拒绝透露身份的卡塔尔官员告诉法新社："自国际撤离行动开始以来，已有超过7000人从阿富汗撤离，抵达卡塔尔"。他指出，这是"应非政府组织，教育机构和国际媒体组织的要求做出的举动，帮助数百名阿富汗员工及其家人，以及全阿富汗各地的女学生们离开，抵达卡塔尔的还有美国，德国，英国等的公民”，“这些人当中，许多人正在前往第三国”。

阿联酋也成为西方撤离工作的疏散地，法国政府借用阿联酋首都阿布扎比的机场，英国借用迪拜的机场，作为其公民和准难民的中转站。据阿联酋政府称，迄今为止，共有超过8500人过境阿联酋。

美国方面向法新社证实，由于卡塔尔的接收基地人满为患，疏散行动在本周五停滞了大约7个小时。目前，已经有英国，丹麦，法国，德国，意大利，哈萨克斯坦，塔吉克斯坦，乌兹别克斯坦，科威特，土耳其，乌克兰等国加入了帮助中转的行列。卡塔尔方强调，"已向所有进入卡塔尔的人员提供了适当的住宿，和所有其他所需的物资"。但有在卡塔尔空军基地等待的人对法新社表示，自己在此地已经滞留3天，没有无线网络，无法获取准确的信息，他本人已经向数百人共享了自己的流量，不知道还能坚持多久，不知道还要等多久，且有许多儿童，男男女女在地板上睡觉。