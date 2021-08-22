传奇军阀之子率反塔利班堡垒集合部队，塔利班派数百兵入潘杰希尔山谷应对

喀布尔东北部的潘杰希尔山谷是阿富汗为数不多仍不受塔利班控制的地区之一。

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8月22日星期天，塔利班在其阿拉伯语推特账户上宣布，其数百名战士已经出发，前往潘杰希尔山谷，应对当地的抵抗。塔利班表示，“数百名来自伊斯兰国的圣战者正前往潘杰希尔州进行控制，当地官员拒绝和平交权”。

自从塔利班占领阿富汗以来，一些前政府军在喀布尔北部的潘杰希尔聚集，那里长期以来被视为“反塔利班的堡垒”，成千上万的人已前往加入。法新社引述反塔利班部队发言人阿里-迈萨姆-纳扎里的消息，称反抗组织希望推动一个新政府制度的建立，但同时准备好，在必要的时候，进行战斗。纳扎里还解释称，2001年，九一一袭击前两天，命丧基地组织暗杀人员之手的北方联盟传奇指挥官，反苏反塔利班抵抗英雄艾哈迈德-沙阿-马苏德的儿子艾哈迈德-马苏德，正在聚合约9千人的军队，抗击塔利班。法新社也拍摄到了一些反塔利班部队的训练演习照片。马苏德向沙特媒体表示，阿富汗前政府军正在从多个省份赶来山谷加入，“塔利班如果继续其所作所为，将不会长久，我们已经准备好捍卫阿富汗，届时将出现流血事件”。