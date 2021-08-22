塔利班开始进攻潘杰希尔山谷，马苏德称奉陪到底，抗击一切极权政权

上世纪八十年代阿富汗反苏英雄艾哈迈德-沙阿-马苏德的儿子艾哈迈德-马苏德正在潘杰希尔山谷集结约9千人的军队，塔利班则在8月22日星期天派出了数百士兵，前往武力收权。

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艾哈迈德-马苏德当天接受了路透社电话采访。他从山谷中表示，反塔利班阵地希望塔利班明白，只有谈判才能解决问题。反塔利班阵地不希望爆发战争，但如果塔利班试图进攻潘杰希尔山谷，那么他们“将奉陪到底，抗击一切的极权主义政权”。他还指出，潘杰希尔山谷抵抗运动还包括其他地区，他们正在捍卫阿富汗全境，拥有正规军成员，特种部队成员，以及游击队员。

塔利班方早些时候通过推特账户宣布，上百名士兵正在朝潘杰希尔山谷进发，解决潘杰希尔山谷地区代表“拒绝和平投降”的问题。

路透社引述一名塔利班代表的话称，塔利班已经开始针对潘杰希尔山谷发起攻击，但艾哈迈德-马苏德的一名近前人士称，山谷里暂时没有出现任何塔利班的车辆，也没有收到任何战斗开始的报告。

早前，艾哈迈德-马苏德呼吁组建一个包容性的政府，包括阿富汗所有不同的民族代表，强调说，一个"极权政权不应该得到国际社会的承认"。通过总部设在迪拜的阿拉比亚电视台，艾哈迈德-马苏德保证，他不会投降塔利班，如果塔利班拒绝谈判，战争将不可避免。

艾哈迈德-马苏德是“潘杰希尔的狮子”-传奇军阀艾哈迈德-沙阿-马苏德的儿子。后者在1997年炸毁了苏联入侵阿富汗期间建造的萨朗隧道，由此关闭了从南部进入山谷的入口。尽管多次尝试，塔利班从未将该山谷拿下。