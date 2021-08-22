盟国请求下，拜登为延期撤离阿富汗留一丝余地，但指出不存在无痛撤离

8月22日星期天，法新社华盛顿站报道称，美国总统拜登宣布，依旧希望喀布尔的撤离工作能够在今年8月31日之前完成，表示“希望美国不用延长这个截止日期”。

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8月31日是拜登政府定下的将美国军队完整撤出阿富汗的最后截止日期。8月22日，他在白宫表示，“我们希望不用延长这个截止日期”，但也给延期留下了一丝余地，称“我认为，将会出现一些磋商”，“我们会看，能够做些什么”。拜登还指出，撤离工作"很长的路要走，还有很多环节可能会出错"，"数千人从喀布尔撤离将是艰难和痛苦的”，“不存在无痛撤离的可能性”。

拜登的上述表态，是为了回应记者会上的问题：如果美国的盟国们要求美军在阿富汗多逗留一些时日，美国会怎么办？来自北约等的多方消息显示，美国的盟国们认为若等到美军完全撤离，未完成的喀布尔撤离工作将失去继续执行的可能性。

五角大楼方面，美国国防部长劳埃德-奥斯汀启用了民用后备航空队，以帮助缓解从喀布尔抵达美国中东基地的撤离工作。自8月14以来，美国已经撤离了大约2万5千1百人，但这并未满足所有的需求。美国国防官员周日表示，受到安全威胁，军方正在寻求其他的替代方法，让人们安全地到达喀布尔机场。

再看美国盟国们各自的撤离工作进展情况：英国国防部长华莱士表示支持延长美军撤离的截止日期，称"没有任何国家能够在8月31之前，将所有人带走"。欧盟外交政策高级代表博雷利表示，"从数学的角度来看，无法在本月底之前完成撤离”。意大利外交部长迪马约称，大约1600名阿富汗平民在不到一周的时间内被意大利撤离，意大利的目标是2500人。法国军队在本周从喀布尔起飞的五次航班上空运了大约600名阿富汗人，周日晚间机型第六架航班的撤离。丹麦宣布，已经撤离了450人，其中包括大约30名阿富汗口译员。此外，波兰，西班牙，奥地利，保加利亚，罗马尼亚，匈牙利等国，也都在继续各自的撤离工作。