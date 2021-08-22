阿富汗混乱撤离敲响警钟：没有美国，谁保护欧洲？欧盟将提议建远征军独立自主

8月22日星期天，欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利表示，喀布尔落入塔利班，国际撤离工作混乱不堪，这些表明，欧洲需要发展独立于美国的，自己的军事能力。

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博雷利在接受法新社采访时表示，欧洲各国应努力在美国结束阿富汗撤离行动之前，完成各自的撤侨行动。北约秘书长斯托尔滕贝格周五也称，美国的一些盟友已经要求华盛顿推迟8月31日这个撤离阿富汗的截止日期，因为如果没有部署在机场的那6000名美军的保护，其他西方国家的车里行动恐怕就要被迫停止了。

法新社布鲁塞尔站评论称，西方支持的阿富汗政府以令人震惊速度的崩溃，喀布尔机场混乱的场景，以及对新一代阿富汗难民可能试图前往欧洲的担忧，使人们重新开始探讨欧洲独立自主发展的行动方向。

看到喀布尔的混乱，欧洲决策者担心，此类场景还会重演，也许未来伊拉克或西非萨赫勒地区，也会需要类似的军事任务，在没有美国支持的情况下，来保护欧洲公民和利益。目前，欧盟已开始制定新的"战略指南针"，为27个成员国提供共同行动框架，以发挥更多的外交和军事力量，这也与法国总统马克龙所说的"欧盟战略自治"切合。欧洲理事会主席米歇尔在推特上表示："我们必须分析欧盟如何进一步部署军力，积极影响国际关系，捍卫欧洲的利益，欧盟战略自主权仍然是我们议程的首要任务"。

截至目前，欧盟驻喀布尔外交使团统计到有400名有资格前往欧洲的阿富汗工作人员及其家属。但现在只有150人离开，与此同时，欧盟派出的许多撤离飞机，都是半空的。博雷利举例称，星期六抵达西班牙的撤离航班上，三分之一乘客都是美国人。他解释称，"进入喀布尔机场时，美国的检查和安全措施非常强大"，“这阻挡了许多阿富汗人通过”，布鲁塞尔已经要求华盛顿“表现出更多的灵活性”。

博雷利感慨，称 “没有人询问欧洲人的意见”。经此一事，欧洲“一些国家将不得不对美国盟友的问题开始进行思考，而且美国总统拜登也说了，美国人不想打其他人的战争”。博雷利称，"欧洲人没有选择，我们必须自行组织，来面对这个世界，而不是幻想"。

博雷利称："将提议为欧盟组建一支5万人的强大远征军，防止再次发生类似阿富汗的情况"。“阿富汗唤醒了欧洲的危机意识， 现在需要赋予欧盟一支能够在必要时进行战斗的军事力量”。