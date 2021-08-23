拜登提延后撤离期限可能 塔利班已表示反对

阿富汗塔利班周一（8月23号）警告美国不要在8月31日的最后期限之后继续在阿富汗保留美军，并声称他们在美军离开之前不会宣布组建政府。

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法新社报道，美国总统拜登上周末提出了将美国在喀布尔机场的驻留时间延长至8月31日以后的可能性，他说不排除将8月31日的最后期限推后几天，以完成对希望不惜一切代价离开该国的成千上万人的疏散。此前，他曾将这一日期定为美军完成从阿富汗撤军的日期，从而结束一场长达20年的战争，这也是美国所打的时间最长的战争。

但塔利班周一发出了反对可能延长这一期限的声音。塔利班发言人苏海尔-沙欣告诉英国天空新闻电视台："答案是否定的。"

新政权内部的两个消息来源也告诉法新社，只要有美国军队在阿富汗，塔利班就不会宣布组建政府。

塔利班的一名高级官员阿米尔-汗-穆塔奇周日指责美国造成了机场的混乱，并警告说这种混乱不可能持续很久。他称美国以其所有的力量和设备（......），并没有设法为机场带来秩序。并警告："全国各地都很和平和平静，但在喀布尔机场只有混乱，这种情况必须尽快停止。

在喀布尔，机场周围的局势仍然混乱和紧张，成千上万因激进伊斯兰教徒重新掌权而感到恐惧的阿富汗人正在等待能够乘坐西方包租的飞机离开他们的国家。 法新社报道， 在首都的其他地区，局势仍然相当平静，塔利班武装人员在街上巡逻，并被部署在检查站。

另据报，塔利班德国军队在推特上宣布，在喀布尔机场，一名阿富汗警卫周一上午在与身份不明的袭击者的枪战中被打死，三人受伤。德国和美国士兵也卷入交火。

据法新社报道，自8月15日突然夺取阿富汗政权以来，塔利班一直试图让民众相信他们已经改变，他们的政权将不像1996年至2001年期间那样残暴。但这并不能阻止那些不相信他们的承诺并想不惜一切代价离开的人的浪潮。

白宫周日表示，自8月14日以来，美国已经疏散了约30,300人，希望能疏散多达15,000名美国人和50,000至60,000名阿富汗人及其家属。

数以千计的其他国籍的公民，以及受到威胁或为盟国工作的阿富汗人，也已被西方大国疏散或正在等待撤离。德国已经帮助超过2500人离开，英国超过5700人。

法新社报道，法国外交部长周一表示，法国认为 "有必要 "在8月31日之后再进行一次 "延期"，以完成塔利班掌权后从阿富汗撤离处境危险的人员。

英国政府周一宣布，它将在周二举行的七国集团阿富汗问题虚拟峰会上主张将喀布尔的撤离行动延长到8月31日之后。