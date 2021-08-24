塔利班被联合国划"红线"  60国喊停定点清除女性

联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特今天8月24日在人权理事会关于阿富汗的特别会议上警告说，塔利班对待妇女的做法将是一条"红线"。

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巴切莱特说："一条基本的红线，将是塔利班如何对待妇女和女孩。要看塔利班是否根据国际人权标准，尊重妇女和女孩的自由，包括她们的行动自由、教育、自我表达和就业的权利。特别是，女孩获得高质量的“中学教育”，将是衡量塔利班对人权承诺的一个关键指标"。

塔利班定点清除妇女

在阿富汗特别会议辩论期间，约有60个国家提交了一份联合声明，由西班牙驻联合国代表奥罗拉-迪亚斯-拉托宣读，在多项呼吁当中，包括要求塔利班"立即停止对妇女权利维护者的定点清除杀害"。

塔利班自8月15日掌权以来，一直试图让民众相信他们改变了，相信他们将不会像1996-2001年掌权的塔利班前辈那样残暴。他们声称将会尊重妇女的权利，允许她们受教育和工作，并表示会保证媒体的独立和自由。

但这些承诺未能阻止成千上万不相信他们的阿富汗人不惜一切代价逃离。法新社说，在喀布尔，成千上万人挤在机场周围，希望乘坐西方包租的飞机离开自己的国家。

联合国人权高级专员巴切莱特女士说，她收到了 "关于在塔利班实际控制的许多地区，严重违反国际人道主义法和侵犯人权的可信报告"。

巴切莱特女士呼吁联合国人权委员会建立"一个专门的机制，以密切监测阿富汗的人权状况，包括--特别是--塔利班履行其承诺的情况"。

一些非政府组织呼吁进行国际调查，正如联合国人权委员会对缅甸和委内瑞拉所做的那样。

但巴基斯坦代表伊斯兰会议组织提交的决议草案只要求人权高级专员调查侵犯人权的行为，并在2022年第一季度发布一份报告。