美国从阿延期撤军可能性微弱，法国调整计划，三天内结束喀布尔撤离

法国政府宣布，若美军8月31日结束撤军，法国将相应对喀布尔撤离工作进行安排调整，预期8月26日星期四进行最后一批人员撤离行动。

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8月24日星期二，法国外交部指出，从喀布尔到巴黎的空中栈桥可能3天之后停止运作。外交部长办公室主任尼古拉-罗奇向总理卡斯泰表示，根据美军从阿富汗境内撤离日程表，若美方遵守这一截止日期，法国将随之调整撤离行动，这意味着空中栈桥行动将在本周四结束，现在倒计时3天。

自从塔利班8月15日控制喀布尔以来，法国的空中栈桥已帮助大约2000人离开，这当中即有法国公民，也有曾经为法方工作的阿富汗人。法国外交部指出，目前仍有62名法国公民等待撤离，许多阿富汗公民也向法国提交了撤离申请。总理卡斯泰在走访外交部危机与支援中心时，强调“要分清主次，辨识出紧急情况，需要快速做出回应的案例，以及剩下的其他情况”。

喀布尔机场目前在美军的控制之下，包括法国在内的多国指出，若美方8月31日结束从阿富汗撤军，各国将无法继续各自的撤离工作。虽然美国总统拜登此前给延期撤离留下了一丝可能性，但塔利班强势回应，告诫美方延期撤出阿富汗将造成“后果”。英国政府由此判断，美军延期撤离“已经不大可能”，英国国防部长24日早间指出，“这不仅是因为塔利班的警告，拜登的声明里也有这个意思”。在当天英国主持召开的七国峰会上，德国，加拿大，美国，法国，意大利，日本，英国等领导人呼吁国际社会强化对阿富汗的人道主义援助，与对阿富汗难民的支持。