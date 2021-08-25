美国情报部门病毒溯源报告不确定 北京 ：拿出证据来

美国总统拜登要求其情报部门提供的冠状病毒（Covid-19）溯源评估报告未能就这一敏感问题给出明确的结论。法新社说，这个问题是华盛顿和北京之间摩擦的根源。

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美国总统拜登在5月底曾呼吁美国情报部门"加倍努力"解释冠状病毒的来源，并要求情报部门在90天内提供一份报告，但是该部门迄今未能就这种冠状病毒是自然传染给人类还是通过实验室泄露传染得出明确结论。

据《华盛顿邮报》报道，拜登8月24日周二收到了这份绝密报告，但这份文件的结论不确定，因为尽管他们进行了研究和分析，但情报官员未能就病毒来源的明确解释达成一致。

《华尔街日报》引用两位未透露姓名的美国官员说，部分原因是中国没有提供足够的信息。

美国现任和前任官员表示，这凸显了促使中国分享实验室记录、基因组样本和其他数据的重要性，这些数据有助于进一步探索新冠病毒的起源。

据《华盛顿邮报》援引美国政府官员称，美国情报界将在未来几天尝试解密该报告的部分内容，以便可能公开发布。

法新社说，长期以来被大多数专家否定的中国武汉实验室泄露事故理论在最近几个月重新回到了美国的辩论中。在科学界，要求进一步调查的呼声也成倍地增加。

北京：拿出证据来

北京8月25日周三再次排除让世卫组织在其境内对实验室事故进行任何新的调查。

中国外交部军控司司长傅聪8月25日周三向记者表示，"中国不需要证明自己的清白。如果美国认为中国有罪，那么它应该拿出证据来。"

据法新社8月24日周二从官方来源汇编的死亡人数，自2019年12月底以来，冠状病毒（Covid-19）大流行病已在全球造成至少4,439,888人死亡。