美国及盟友警告喀布尔机场面临严重恐怖主义袭击威胁

喀布尔沦陷后，尽管美国及盟友加紧撤离本国公民及成千上万希望离开的阿富汗人，但仍然还有成千上万人在机场门口排队，希望逃离落入塔利班手中的国家。但现在美国及盟友根据收集到的情报警告喀布尔机场受到伊斯兰国恐怖主义威胁，让本来就已经混乱的撤离工作更是困难。

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法新社报道，这次警告异常具体，美国国务院说，"目前在机场阿比、东部和北部入口处的人应立即离开"，并提到 "安全威胁"，但没有详细说明。

法新社报道，"英国国防部武装部队部长詹姆斯-海佩告诉媒体："一周来收集的信息显示局势越来越严重，它表明生命受到迫在眉睫的严重威胁。" 英国外交部周三深夜警告其国民不要前往喀布尔机场从阿富汗撤离，并告知他们有遭受 "恐怖袭击 "的高风险。 "英国外交官还补充说："如果你在机场地区，请离开机场到一个安全的地方，等待进一步的指示。如果你能够通过其他方式安全离开阿富汗，请立即这样做。"

澳大利亚外交部则提到 "非常高的恐怖袭击威胁"。与伦敦一样，澳大利亚建议人们不要去机场，并对已经在那里的人建议他们 "去一个安全的地方，等待进一步的信息"。

威胁似乎并不来自塔利班，据路透社报道，驻阿富汗首都喀布尔的一名北约外交官周四表示，塔利班骨干成员已承诺在喀布尔机场外提供安全保障，但有关伊斯兰国武装分子威胁迫在眉睫的情报报告不容忽视。

美国总统拜登曾指出，喀布尔机场遭受伊斯兰国的区域分支，也就是名为“呼罗珊省伊斯兰国”（Islamic State-Khorasan，或称ISIS-K）攻击的风险急切，且危机越来越高。

法新社分析，同属逊尼派圣战士的伊斯兰国不满被他们视为“叛教者”塔利班与美国签订撤军协议，且誓言将持续战斗。他们在宗教与策略细节上抱持不同意见，也都宣称自己是圣战士真正的掌旗手。纷争导致双方流血相向，2019年后塔利班逐渐占上风，ISIS-K却没能像母团体伊斯兰国在中东般保有领地。

在这次塔利班闪电般夺下阿富汗后，全球数个圣战士团体都给予祝贺，但伊斯兰国却没有。

根据观察好战团体通信的赛德情报集团（SITE Intelligence Group）表示，伊斯兰国在喀布尔沦陷后公布的一份评论，就指责塔利班因与美国的撤军协议而背叛圣战士，并誓言将持续战斗。

当被直接问及威胁的可能性，一名塔利班发言人坦言，“滋事”的风险在混乱情况下会造成麻烦，衍生的混乱就会被归咎于美国领导的撤军行动。

美国国务卿布林肯周三在华盛顿的一个新闻发布会上说："塔利班已经公开和私下做出承诺，在未来，即8月31日之后，为美国人、其他外国人和处于危险中的阿富汗人提供并允许他们安全通过。

布林肯补充说，“西方国家的军队在任何情况下都不想对阿富汗境内的任何人发动进攻或防御攻击，”。“我们的任务是确保撤离行动在8月31日结束。”