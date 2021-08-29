巴格达峰会：马克龙承诺将维持法军驻伊拉克支持反恐

法国总统马克龙周日（8月29日）继续在伊拉克的访问，周六他在出席旨在推动该国稳定的地区反恐峰会时表示，只要伊方提出要求，只要恐怖主义威胁继续存在，无论美国将如何行动，法国都会维持在伊的军事存在。

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周六的巴格达峰会由法国和伊拉克发起，沙特、伊朗、土耳其、埃及、约旦、科威特和卡塔尔等地区多国参加。尽管峰会没有形成即刻的成果，但组会方表示，峰会重点是体现地区国家间对巴格达的支持， 尤其是伊朗和沙特两个历史宿敌国家外长的同时与会，本身就可视为是峰会的一大成功。

伊朗和沙特 2016 年因也门和叙利亚冲突以来就断绝了外交关系。

马克龙对两国的共同出席表示高兴，他说，现实要求地区所有力量都必须意识到重新开始合作和磋商的重要，虽然这并不意味着所有分歧的消除，但共同磋商可能让各方接近这一目标的方式更加缓和和减少直接冲突。

与会国家都表达了共同反恐的意愿，马克龙在会上多次强调，“无论美国做出什么选择，只要恐怖组织继续活动，只要伊拉克政府要求提供这种支持，法国就将继续参与伊拉克的打击恐怖主义行动。

法国目前在伊拉克有600名官兵，为伊拉克政府打击极端组织“伊斯兰国”提供支持。

美国拜登政府此前曾暗示将重新调整美军在伊的使命。

此次巴格达地区反恐峰会也受到阿富汗局势影响。喀布尔爆炸案突显了伊斯兰国组织的威胁。伊拉克总理卡齐米表示，伊拉克的伊斯兰国组织在该国失败四年后继续发动袭击，而法国“是反恐斗争的重要伙伴”。

这是一年来马克龙对伊拉克的第二次访问，周六峰会之后，马克龙在伊拉克总理的陪同下当晚参观了巴格达一个著名的什叶派圣地卡迪米亚神殿，受到当地热烈欢迎。法国传统上是地区逊尼派盟友，这是法国总统的第一次参观什叶派圣地。马克龙希望体现法国对伊拉克不同宗教的平等对待。周日他将前往伊拉克北部访问，行程包括对摩苏尔基督教社团的会晤以及看望在库尔德自治首府埃尔比勒看望法国驻军并与地方官员会晤。