联合国促迈向一个永久禁止核试验的世界

今天是联合国推动的禁止核试验国际日（8月29日）。联合国呼吁迈向一个永久禁止核试验的世界。联合国强调要禁止核试验以避免伤害人类生命，并营造一个无核武器的全球环境。消除核武器试验的主要机制是《全面禁止核试验条约》（《《全面禁试条约》》）。迄今为止，该条约共有185个国家签署，并得到了170个国家的批准。但是，《全面禁试条约》的生效，必须得到核能力强国的批准。永久禁止核爆炸将阻止核武器的进一步发展。

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据联合国说，自1945年7月16日首次核武器试验以来，世界各地共进行了超过2000次核试验。起初，很少有人考虑到核试验给人类生活造成的毁灭性影响，更不用提大气层核试验产生放射性沉降物的危险。事后的分析和历史都表明了核武器试验令人生畏的悲剧性影响，特别是在控制条件缺失以及当今核武器更为强大、更具破坏性的情况下。

2009年12月2日，联合国大会第64届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。决议呼吁致力于加强“关于核武器试爆或任何其他核爆炸后果以及终止此种爆炸必要性方面的公众意识和教育”。由哈萨克斯坦与众多提案国和联合提案国共同发起的这一决议旨在纪念1991年8月29日塞米巴拉金斯克核武器试验场关闭。

首个禁止核试验国际日纪念活动于2010年举行。此后，全世界每年都通过各种活动庆祝这一国际日，如举办专题研讨会、会议、展览、竞赛、出版刊物、在学术机构举办讲座、媒体广播和其他活动。

自禁止核试验国际日设立以来，各国政府间为数众多的双边和多边行动，以及民间社会的广泛运动，都在推动禁止核试验方面发挥了协助作用。

此外，“由于相信核裁军和彻底消除核武器是反对核武器使用或威胁的唯一绝对保证,”联合国大会将9月26日设立为彻底消除核武器国际日，旨在通过动员全球力量，进一步消除核武器。彻底消除核武器国际日于2014年9月首次庆祝。禁止核试验国际日与其他事件和活动一起，共同营造一个强烈倡导为实现无核武世界的全球环境。

1996年通过的《全面禁止核试验条约》（《禁核试条约》）是终止一切形式核试验的国际文书，但是该条约尚未生效。

据联合国官方消息说，联合国希望有朝一日能够彻底消除核武器。在这一天到来之前，有必要在世界致力于推动和平与安全的同时，纪念禁止核试验国际日。