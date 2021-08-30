国际原子能机构：朝鲜似乎已重启一座核反应堆生产钚

国际原子能机构（IAEA）称，朝鲜似乎已经重新启动了在宁边核设施的一座反应堆生产钚。该机构表示很担心。

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国际原子能机构（IAEA）在它的年度报告中说，朝鲜"自7月初以来，核设施内有一些活动迹象，尤其是冷却水的排放，与核反应堆运行是一致。重启5兆瓦的反应堆可能意味着平壤在继续发展其核计划，这明显违反了联合国安理会的决议。据报道，8月27日发表的报告说，宁边核设施自2018年12月初以来一直被关闭。

宁边核设施的未来是朝鲜领导人金正恩与美国前总统特朗普第二次峰会主要争议之一，2019年的这次峰会在河内以失败告终。当时，朝鲜提出拆除宁边综合设施的一部分，但不拆除其他核生产设施，以换取经济制裁的 "部分 "解除。这一提议被华盛顿拒绝，此后两国的谈判陷入僵局。

本台法语组指出，朝鲜政府因为开展被禁止的军事试验，尤其是核试验，而受到多重国际制裁，在金正恩的统治下，朝鲜核计划取得了很大的进展。原子能机构的专家在2009年被驱逐出朝鲜；从那时起，这家国际机构主要是通过卫星图像远程监测朝鲜的核活动。

最近，在核反应堆可能重启之前，曾有报道称平壤还在利用在核设施附近的一个放射化学实验室，从反应堆的乏燃料中分离钚。原子能机构说，反应堆和实验室开始运行的迹象 "令人深感不安"，并补充说，这些活动 "明显违反 了联合国决议。

朝鲜宁边核设施位于平壤以北约100公里处，包括几十座与核计划有关的建筑。它在1986年开始投入使用，是朝鲜的第一个核反应堆所在地，也是目前知道的朝鲜唯一生产钚的地方。然而，宁边可能不是朝鲜唯一的核设施，它的关闭也不意味着朝鲜核计划的结束。