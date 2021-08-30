安理会通过决议案 呼吁塔利班允许人民继续出境

联合国安全理事会8月30日通过一项决议案，要求阿富汗塔利班民兵组织遵守承诺，允许人民自由离境；但决议案中没有提到法国总统马克宏所建议的“安全区”。联合国安理会15个成员国一致通过了呼吁塔利班尊重人民出境意愿的决议案。

广告 继续浏览后续

这项决议案是由美、英、法、中、俄5个常任理事国起草，其中载明，安理会期望塔利班容许“阿富汗人和所有外国公民安全、有保障且有秩序地离开阿富汗”。

决议案中提到塔利班8月27日发表的声明，其中宣称，阿富汗人只要有意，随时可以离境出国，包括可从空中或陆上越过边界。

决议案中并说，安理会“预期塔利班将遵守这些和其他所有承诺”。

马克龙在法国《星期日报》（Journal du Dimanche）周末期间刊登的谈话中表示，他希望提出比较具体的建议。

他说，法、英2国将共同提出决议案，力求在喀布尔划定由联合国管制的一个”安全区“，以使人道救助作业能持续进行。

但可望获得中国与俄罗斯支持的上述联合国决议案并没有这么高的目标。一名联合国外交官告诉记者：”这项决议案并不属于操作性质，而是与原则、重大治讯息以及警告比较有关。“