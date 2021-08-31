克里访日 日美敦促中国就气候减排做出更多努力

美国气候议题特使克里周二(8月31日)抵达东京，开始对日本和中国的访问。日本外相茂木敏充在与克里当天会晤之后表示，日美双方就要求中国为全球减排做出更多贡献达成共识。

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就此次克里对日本和中国的访问，美国国务院此前表示，目的是在11月世界气候大会COP26举行之前“推动对气候减排的“双边和多边努力”。克里抵达日本后首先会晤了日本外相茂木敏充，后者在会后的新闻发布会上说：“双方讨论了减少包括中国在内、世界主要排放国对减少碳排的合作努力。” 他说， “中国是世界最大碳排放国，也是世界第二大经济体，呼吁中国担负起与之地位相应的责任，这非常重要。”

克里在此后飞往天津访问中国之前还将与日本首相菅义伟会晤。

世界气候大会COP26定于 11 月在苏格兰格拉斯哥举行，此次会议的任务是敦促各国兑现有关减排的新承诺，并最终落实巴黎气候协定尚未确定的重大气候议题。

日本去年提出了在2050 年实现碳中和的目标，中国所设定的目标是 2060年实现碳中和，中国在今年初提出减排强化目标：与2013年相比2030年实现减排46%，此前设定的目标是26%。

克里表示，提出新目标是“对全球努力做出的重大贡献”。

根据在线减排平台“ Global CO2 Atlas ”的数据，日本2019年在世界经济排名中位居第三，是世界第五大碳排放国，位列中国、美国、印度和俄罗斯之后。

联合国气候专家小组（IPCC） 8 月初公布一份报告，显示地球升温速度高于预期，达到升高1.5°C 阈值的时间将早于之前估计。专家表示，人类“无可争辩地”对气候变化负责，而限制损害的唯一途径是大幅减少温室气体排放。