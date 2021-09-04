国际走私象牙犀牛角案即将在法国开审

犀牛角在亚洲的零售价格已飙升至每公斤100,000欧元。

一宗国际走私象牙和犀牛角案周一将在法国开审。该案包括中国、越南和爱尔兰9名被告，罪名是组织庞大的象牙和犀牛角走私贩运网络。

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据法新社报道，庭审9月6日将在法国布列塔尼首府雷恩开始，直到9月8日。

此案始于2015年9月在法国中西部的维埃纳省海关的一次例行检查。车上有四根非洲象的象牙和3万2千800欧元的现金。

几名自称是旧货商贩的乘客其实是爱尔兰少数民族拉斯基尔游民（Rathkeale Rovers）流动犯罪团伙成员。该团伙以爱尔兰西部城市利默里克附近的拉斯基尔村命名。

这个组织的成员遍布欧洲，经常因盗窃和贩运“犀牛角”被起诉，他们把犀牛角隐藏在涂抹柏油或修理屋顶的材料中。

法国海关官员通过2015年的逮捕行动，破获了两个与拉斯基尔游民（Rathkeale Rovers）走私原料象牙和犀牛角的国际贩运网络。

第一个是“法国-越南”网络，中心人物是51岁的商人大卫-塔（David Ta），此人专门从事向亚洲出口古董和香水。作为象牙的主要买家，他对法国市场的价格有直接影响。

据调查人员统计，在6个月内，经他的公司交易的原始象牙有62根。此人被审前，已被拘7个月，自2016年12月以来，他一直处于司法监督之下。其律师马丁-梅金（Martin Mechin）辩称： "他只是一个业余爱好者"。

第二个网络是“法国-中国”网络，该网络的主要人物包括在巴黎北部城市克雷伊（Creil）经营“这条龙”（Le Dragon）餐厅的人，此人音译名叫“何成吉”（Ching Kit Ha），别名 "老板"，第二个人是音译名叫贾青（Qing Jia）的导游，第3人是绰号叫"杨医生"，音译名叫道胜（Daosheng）的人。后者的律师威廉-皮诺（William Pineau）否认他参与过任何贩运活动，说他仅仅是"一名象牙收藏家"。

然而，在调查过程中，法国海关官员发现了几个加工犀牛角和象牙的车间。犀牛角被加工成粉末、碎块、小球或钉子状，以方便运往中国销售。

据审判中的民事方罗宾-伍德Robin Hood称，近年来，犀牛角在亚洲的零售价格已飙升至每公斤100,000欧元。

根据国际自然保护联盟（IUCN）濒危物种的红色名录，非洲黑犀牛和非洲森林大象正处于极度濒危状态。