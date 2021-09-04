60多位欧洲议员声援被中国威胁的立陶宛

60多位来自20国的欧洲议员9月3日发布声明，声援因与台湾互设贸易代表处而受到北京威胁的立陶宛。声明强调欧盟必须继续重申其所有成员国有权按照他们认为合适的方式与台湾开展经济、文化和外交关系。

广告 继续浏览后续

这份联署声明说，在中国最近的威胁、恐吓和欺凌之后，欧洲议会立陶宛新欧洲党（Renew Europe）议员奧斯特雷维丘斯（Petras Auštrevičius）和德国绿党（Greens/EFA）籍欧洲议会议员赖因哈德·比蒂科费尔（Reinhard Bütikofer）发起声援立陶宛共和国总统、总理和议会发言人的公开信。

这封声援立陶宛的公开信得到了来自20个国家和5个不同政治团体的60多位欧洲议员的支持。

这封公开信强调，“欧盟必须继续重申其所有成员国有权按照他们认为合适的方式与台湾开展经济、文化和外交关系，并在不受中国政府威胁和恐吓的情况下进行”。这份声明还指出，“台湾在国际社会中可以发挥重要作用”。

欧洲议会德国绿党籍议员比蒂科费尔还强调了欧洲团结的必要性。他称，"通过这封信，我们想向我们的立陶宛朋友保证，面对中国政府对他们的惩罚措施，我们不会停止为欧盟的广泛团结而努力。欧洲必须团结一致，捍卫我们共同的价值观"。