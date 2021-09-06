与伊斯兰国组织结盟的武装涉嫌杀害30多名刚果民主共和国村民

刚果民主共和国政府军在民主同盟军出动的村子里巡逻

与伊斯兰国组织结盟的刚果民主同盟军涉嫌为报复政府军，在基伍省欧伊查市北方的马库塔诺村发动突袭，残忍杀害30多名村民。

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中央社报道，刚果民主共和国官员和目击者表示，东部一个村子有多名手持砍刀和棍棒的好战分子发动突袭，残忍杀害30多名村民。

官员告诉路透社，9月4日一早，一批疑似隶属伊斯兰组织民主同盟军的好战分子突袭北基伍省欧伊查市北方的马库塔诺村。

当地一名村民表示，武装分子来袭时，他被儿子叫醒，随后他的儿子在匆忙逃命时中了民主同盟军F的埋伏死亡，他则是靠著上帝的恩典才活下来。

目前并无任何组织出面声称对这起攻击事件负责。成立于邻国乌干达、自称已与伊斯兰国组织结盟的民主同盟军很少公开发布声明。

上个月，美国还派出12支特种部队到当地，评估军队的反恐能力。

虽然刚果民主共和国政府5月初在伊图里省和北基伍省实施戒严，在东部与卢旺达和乌干达接壤边境一带，武装组织的攻击行动仍有增无减。

刚果民主共和国当局与人权组织先前曾批评，民主同盟军杀害数百名平民，显然是为了报复政府军队从2019年底以来对他们的攻击。