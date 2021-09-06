五万阿富汗难民将在美国安家

从喀布尔撤离的美国空军C-17运输机

美国将收容5万名阿富汗难民。国务院官员表示，政府已拨出专款，为每人支出2275元，协助逃离塔利班统治的阿富汗人在美国安家，并帮助他们取得住屋、食物，让儿童得以上学。

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国务院官员还表示，正与国会商讨，看看能不能让阿富汗难民取得诸如联邦医疗补助计划(Medicaid)等福利。

前特拉华州州长马克尔(Jack Markell)已受命负责安顿事宜，他将与国安会、内政委员会、国安部等联邦机构共事。这项计划冠名为“欢迎盟友行动”(Operation Allies Welcome)，协助安顿辧事主任表示，计划早已就绪。

约200家民营机构应邀参与计划，协助阿富汗难民尽快安顿下来。

国土安全部长马约卡斯 (Alejandro Mayorkas)表示，安顿行动代表美国长久关注20年阿富汗战争曾帮助美国的人，不会只关心个几星期，而会长期做下去，直到盟友在美安身立命为止；5万人只是估计数字，可能增多，也没设立特定截止期限。

哥伦比亚广播公司新闻网(CBS News)取得联邦数据显示：目前约4万名由阿富汗撤出的人已通过安检，抵达美国，截至9月3日有2万5600人住进美国军事设施。

维吉尼亚、威斯康辛、新墨西哥、新泽西及印第安纳等五个州共八个军事设施，已用来临时安置阿富汗难民，估计到15日这些地点就能收容5万人。