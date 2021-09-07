法国与美国两起世纪大审判 全球聚焦

法国与美国紧接下来的两起震惊世界的恐怖袭击案分别司法审判，引起全球聚焦。法国司法9月8日开庭审理2015年11月13日恐怖分子袭击巴黎恐怖案。而美国在9.11事件20周年之际，重新开庭审理这一事件中袭击美国的恐怖分子。法国已经准备好专门的庭诉，从警员安全戒备，到特别法庭的建制完善，都摒息以待。

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据中央社今天报道称，震惊全球的巴黎恐袭案在长达4年半、跨19国侦调后，巴黎法院明天将首度开庭。调查文件堆叠相当十余层楼高，原告达1800人，检方起诉20人，法院甚至打造全新场地容纳参与者。

为此场历史性审判，巴黎法院耗资750万欧元，花了一年半打造一间名为“大审判”（Grands Procès）的全新听证厅，可容纳550人。巴黎法院表示，这是法国“建造有史以来最大的庭审听证厅”。

2015年11月13日，是法国历史上的巨大创伤，这天巴黎一连发生多起枪击与爆炸案，为法国最严重的恐怖攻击，共造成130人丧生、300多人受伤；也是恐怖组织伊斯兰国（État islamique）在欧洲犯下的最致命攻击案。

据报道称，检警针对案件进行细致蒐查，共建立542册的资料，包含至少4万7000份调查报告，文件叠加起来高度可达53公尺，相当十余层楼高。

案件的范围、规模、时长与牵涉人数等皆相当惊人，法国媒体形容这是“世纪审判”、“历史性审判”。光由受害者与受害者家属组成的原告，就有1800人，其中数十人将出庭作证，重述当晚悲剧与可怕回忆。公听会也将长达140天，整个过程预计将耗时9个月。

这场法国本世纪最大的刑事案件共有20名被告。当天10名恐怖分子游击队有9人遭警方当场击毙，不予审判；唯一生还的31岁萨拉赫•阿布德斯拉姆（Salah Abdeslam）则成为审判的头号公敌。

另外3名行动计划首脑，包括制造自杀炸弹皮带的拉克哈维（Najim Laachraoui）与行动后勤负责人巴克劳伊（El Bakraoui）兄弟，皆在2019年3月22日导致32人丧命的布鲁塞尔自杀爆炸案中身亡。

其余19名被告皆为曾提供恐攻后勤协助的嫌犯，将考量他们事前对计划的了解程度受审，就如“查理周刊”（Charlie Hebdo）与连锁犹太超市Hyper Cacher恐攻案审判模式。

据该报道称，审判也为法庭带来前所未有的挑战，除了原告外，还有近330名律师出席。此外，已发出141家媒体采访证，其中50多家是外国媒体，预计将有百余名记者采访听证会。

全新打造的“大审判”听证厅旁边有10多间附属法庭，配有直播影像播放；甚至还有网络广播直播，让部分原告可在家中聆听。

预计明年3月底，部分被告恐怖分子将透过线上会议的方式作证；审判结果预计于明年5月底宣布。

911恐攻将届满20周年 美要再将5被告送上军事法庭

据法新社说，美国911恐怖攻击事件即将届满20周年，当局明天将重启相关法律程序，再次将涉嫌策划这起恐攻的5名被告送上军事法庭，盼能为这场旷日持久的“世纪审判”划上句点。

2001年9月11日上午，盖达组织（Al-Qaeda）恐怖分子劫持4架民航客机，其中3架分别撞上纽约世界贸易中心（World Trade Center）双子星大楼（Twin Towers）和美国国防部，另一架则被机组员制伏并坠落在宾州，共酿成近3000人死亡。

关塔纳摩湾海军基地监狱关押的都是美国在“反恐战争”（War on Terror）逮捕的嫌疑人，自称911恐攻首脑的巴基斯坦籍人士穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）和另外4名被告被关押在此已近15年。

这将是自2019年初以来，5人首度在军事法庭出庭受审。

此案因新冠病毒疫情大流行而暂停审理17个月后，诉讼程序可能将从中断之处继续展开。辩护律师试图声称，穆罕默德等人遭美国中央情报局（CIA）拘留期间持续受到严刑拷问，因此政府握有的大多数证据并不符合资格。

新任军事法官、空军上校麦卡尔（Matthew McCall）是此案的第8位法官，他5日暗示审判将会缓慢开始，而明天将举行一场着重于其本身资格的初步听证会。战争罪行法庭准许双方律师质疑新法官可能存在偏见。

本周剩下的时间主要是与军事检察官和辩护团队会面。

由于有数十项动议要求军事检察官提出他们拒绝交出的证据，辩护律师表示，预审阶段很容易再持续一年，让陪审团审判和判决的希望都遥遥无期。

穆罕默德等5人将在戒备森严、周围环绕铁丝网的军事委员会法庭出庭，每名被告都有自己的辩护团队。部分911受害者家属和一大群记者将在旁听席旁听。5名被告在战争罪法庭面临谋杀和恐怖主义等指控，若遭定罪将难逃死刑。

法新社说，美国总统拜登3日签署行政命令，指示司法部与相关机构检视、解密并公布关于911恐怖攻击的调查文件，并在6个月内对外公布。