美国、韩国和日本预计9月14日将在东京举行三方会谈

美国、韩国和日本预计下周将在东京举行三方会谈，针对朝鲜议题磋商。根据韩联社，这场会谈将于14日举行。日本共同社引述多名未具名消息人士报导，美国鲜特使金星容 、日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕与韩国外交部的朝鲜半岛和平安全事务特别代表鲁圭德之间的三方会谈正在筹备中。

广告 继续浏览后续

美日韩三国官员将针对美国总统拜登政府试图与朝鲜展开对话，以寻求朝鲜无核化的可行性进行商讨。

韩联社引述韩国外交人士指出，这场会谈将于14日在东京举行，讨论议题包括展开对朝鲜人道主义合作等与朝鲜接触的多种方案。

这次会谈也将是美日韩自6月21日在首尔会晤后，时隔3个月再次会面。

韩联社报道说，韩国统一部发表报告称，朝鲜劳动党正副部长金英哲和金与正上月就韩美联演发表相关谈话预示军事紧张状态，但至今尚无进一步动向，预计朝方仍在探索对韩对美战略。

韩国统一部认为，朝鲜正在持续着力解决由疫情、制裁和自然灾害引发的内部经济问题和民生危机。民生方面，朝鲜今年1—7月对华贸易额同比骤减82.1%，大米、食品、医药品等物资供需持续不稳。为此，朝鲜正在朝中边境建防疫设施，以期在确保防疫的同时扩大物资进口。统一部正在关注相关铁路恢复运行的时间。