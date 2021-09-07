韩国成功试射首枚潜射弹道导弹 入列世界八强

据韩联社周二（9月7日）报道，韩国已成功完成自制战略潜射导弹（MSBS）的水下试射，成为世界第八个拥有潜射导弹的国家，也凸显韩国面对拥核的朝鲜有意增强其军事防御。

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韩联社报道援引匿名军方消息称，韩国国防科学研究所上周一（9月1日）在海军“岛山安昌浩”号潜艇上首次进行了自治潜射导弹的水下试射。该潜艇是韩国海军第一艘3000吨级潜艇，配备有6根冷发射管的垂直发射系统。

报道指，进行试射的潜射导弹是基于500公里射程的“玄武2B”弹道导弹研制，因此命名为“玄武4-4”，在进一步测试后将投入批量生产。

平壤长期以来也一直在寻求开发潜射导弹技术，并在今年1 月的阅兵式上展示四枚此类导弹，朝鲜官媒称其为“世界最强大的武器”。但据平壤所发布的照片观察，朝鲜的潜射导弹是从固定平台或潜水驳船上发射，而不是从潜艇发射的。

上周试射让韩国成为继美、俄、英、法、印度、中国和朝鲜之后，全球第8个拥有潜射导弹的国家。

法新社援引韩国媒体报道指，在首尔周一提交韩国议会审批的 2022 年预算案中，用于军事研发的预算近 1.5 万亿韩元（11 亿美元）。如果预算案获批，意味韩国国防研究预算将增加 76%，用于“积极开发前沿和前瞻性技术”。

在朝鲜方面，平壤也在不断寻求提高潜艇性能。金正恩今年一月在朝鲜劳动党代表大会宣布，朝鲜已经完成了核动力潜艇的研发计划。报道指，尽管核潜艇从研发到投入使用仍需数年时间，但专家认为，这将是一个改变半岛局面的战略步骤，意味着一旦发生军事对抗，朝鲜在即使地面部队被摧毁的情况下，仍能够从海上发动攻击。报道说， 2019 年，朝鲜发布的一张金正恩视察一艘新潜艇的照片显示，新潜艇体量巨大，朝鲜官媒报道指该型潜艇将很快投入海上的部署使用，但并未提及其性能细节。