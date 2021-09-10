拜登和习近平7个月后再次通话

美国总统拜登9月9日与中国领导人习近平通了电话，这是时隔7个月，拜登与习近平的首次通话。这次通话的背景是拜登下令情报部门调查冠状病毒溯源报告没有确定武汉实验室的责任，及美国副卿舍曼和气候特使克里访华没有结果。拜登强调竞争不转向冲突，习近平强调“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”

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据白宫网站宣布9月9日宣布，美国总统小约瑟夫-拜登与中华人民共和国（PRC）主席习近平通话。两位领导人进行了广泛的战略讨论，包括利益一致的领域，以及我们各自利益、价值观和观点不同的领域。双方同意在这两组问题上进行公开和直截了当的接触。

白宫说，正如拜登总统所表明的那样，这次讨论是美国为负责任地管理美国和中国之间的竞争而持续努力的一部分。

拜登总统强调了美国对印太地区和世界和平、稳定和繁荣的持久关心，两位领导人讨论了两国在确保“竞争不转向冲突”方面的责任。

据中国官媒新华社报道，习近平实在北京时间9月10日上午“应约”同美国总统拜登通电话，就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。

习近平指出，一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难，不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益。他并强调，中国是最大的“发展中国家”，美国是最大的“发达国家”，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运...

习近平还强调，“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”他说，中美自1971年双边关系“破冰”以来，携手合作，给各国带来实实在在的好处。当前，国际社会面临许多共同难题，中美应该展现大格局、肩负大担当，...推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道。

习近平还强调了中方在气候变化等问题上的立场，强调中方坚持生态优先、走绿色低碳的发展道路。

据中国官媒的报道说，拜登表示，...美中关系是世界上最重要的双边关系，如何互动相处，很大程度上将影响世界的未来。两国没有理由“由于竞争而陷入冲突”。“美方从无意改变一个中国政策”。“美方愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话，确定双方可以开展合作的重点和优先领域，避免误解误判和意外冲突，推动美中关系重回正轨。美方期待同中方就气候变化等重要问题加强沟通合作，形成更多共识。