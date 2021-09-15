邀请习近平面谈遭拒？拜登否认了

美国总统拜登周二否认了《金融时报》之前有关习近平拒绝了他参加一对一峰会邀请的报道。

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路透社报道，英国《金融时报》报道中引述了多个消息来源披露，上周四举行的美中领导人七个月来首次电话会谈中，习近平没有接受拜登一对一会高峰会谈的提议，并强调华盛顿对北京不应采取那么强硬的语气。

《金融时报》援引其一位消息人士的话说，拜登提议举行峰会，作为与习近平进行后续交流的几种可能性之一，他并不指望立即得到回应。该报援引一位美国官员的话补充说，白宫认为，习近平不愿意同意举行峰会的部分原因是对冠状病毒爆发的担忧。

但拜登周二被记者问道他是否对习近平不愿意与他会晤感到失望时，回答说，“这不是真的。”

早些时候，拜登的国家安全顾问杰克-沙利文也断然否认了金融时报报道的准确性。沙利文在声明中补充说，两位国家首脑讨论了能够进行私下讨论的重要性，“我们将尊重这一点。"

路透社周三的报道强调，一位熟悉两位领导人之间通话内容的消息人士证实，《金融时报》的报道是准确的。消息人士告诉路透社，“显然，习近平建议首先需要改善两国关系的基调和氛围，"

10月在意大利举行的G20峰会被认为是进行面对面会谈的可能地点，但自去年年初大流行病爆发以来，习近平还没有离开中国。

上周四，乔-拜登与习近平通了电话，这是七个月以来的第一次。报道称，会谈期间，两位领导人讨论了防止世界上两个最大经济体之间的竞争避免升级为冲突的必要性。双方同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作、广泛对话。通话前的一份美国官方简报称，这是对高层直接接触能否结束两国关系僵局的考验。两国关系目前处于数十年来最糟糕的水平。

白宫事后表示，中美元首的通话旨在保持沟通渠道畅通，但没有宣布后续接触的计划。中国官方媒体称，习近平告诉拜登，美国采取的对华政策致使“中美关系遭遇严重困难”，他并称双方同意继续通过多种方式保持经常性联系，将责成双方工作层加紧工作、广泛对话。

中国驻华盛顿大使馆没有立即回应评论请求。