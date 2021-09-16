新总理：没有被要求加入三方协议 加保守党领袖：我们的盟友不信任特鲁多吗？

新西兰总理杰辛达·阿德恩 (Jacinda Ardern)9月16日向媒体表示，新西兰没有被要求加入涉及澳大利亚、美国和英国的新的“奥库斯”三方安全（Aukus）协议。她亦指，不会想到新西兰被要求加入该协议。此外，加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O'Toole）15日转发三方协议达成的消息，并称“加拿大再一次被排除在外... 是我们的盟友不信任特鲁多吗？”

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据悉，阿德恩15日晚与澳大利亚总理莫里森（ Scott Morrison）曾谈及澳英美三方安全协议。在周四的新冠疫情记者会上，阿德恩说，新西兰还没有（因该协议问题）被接触过。“但我也不指望我们会这样，”她说。阿德恩说，“这一安排的核心内容是建造核动力潜艇，以澳大利亚为基地”。她表示，“澳大利亚和新西兰的所有合作伙伴都“非常精通并理解我们在核动力船只以及核武器方面的立场”。阿德恩说，“这当然意味着他们很了解我们在建立核动力潜艇和在该地区使用核动力潜艇方面可能采取的立场。”

阿德恩说，新西兰对国防军的资产进行了卓越的投资，她将回击任何认为新西兰没有尽到“自己的责任”的看法。因其禁止核舰艇进入该国港口的核武政策，新西兰在上世纪80年代中期暂停了与澳大利亚和美国的《澳新美安全条约》全面关系。新西兰和加拿大同时都是“五眼联盟”成员。

阿德恩说，“新西兰在禁止核动力船只进入我国水域方面的立场仍然没有改变”。她说，“澳大利亚与美国和英国的安排主要是围绕技术和国防硬件，其核心是澳大利亚购买核潜艇。”她强调，“这一安排绝不改变我们与这三个国家以及加拿大的安全和情报关系。”

阿德恩说，新西兰首先是一个太平洋地区的国家，通过符合该地区最佳利益的视角来看待外交政策的发展。她说，“我们欢迎英国和美国加强在该地区的参与，并重申我们的集体目标需要是实现和平与稳定以及维护基于规则的国际体系。”

此前，莫里森曾将这份新的澳英美协议形容为，“建立在成熟的信任的坚实基础上的下一代伙伴关系”。他说，“我们总是通过一个类似的镜头来看待世界”。他表示，“这是一种寻求参与而不是排斥的伙伴关系。贡献，而不是索取。启用和授权，而不是控制或胁迫”。

莫里森说，“奥库斯”协议将加强澳大利亚对其在印太地区不断增长的伙伴关系网络的贡献。他说，“《澳新美安全条约》，我们的东盟朋友，我们的双边战略伙伴，四方安全对话机制（Quad），‘五眼联盟’，当然还有我们亲爱的太平洋大家庭。”

惠灵顿维多利亚大学国际关系高级讲师约翰逊（Van Jackson）说，新西兰与美国的关系仍然是积极的，澳英美新联盟不是“区域或关系的革命性变化”。他说，“美国与新西兰保持良好的关系是没有问题的，但在‘五眼联盟’内部，几年来一直存在着这种英国、澳大利亚和美国的小型团队或什么的，这实际上与这三个国家都有保守的政府有关”。

然而，约翰逊说，更令人担忧的是，在媒体报道之前，新西兰似乎不知道这个新的战略联盟。“这不是你想要的新西兰的情况，”他说。

此外，加拿大《环球邮报》在报道澳英美协议时以“美国、英国、澳大利亚达成协议对抗中国，加拿大被排除在外”为题，《多伦多太阳报》的报道更是以“特鲁多的加拿大被排除在美国主导的新安全联盟之外”为题。随着加拿大大选的临近，反对党领袖奥图尔发推说，“加拿大再一次被排除在外... 是我们的盟友不信任特鲁多吗？”