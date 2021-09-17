脸书称使用打击假帐户的手法对付“水军”

Facebook说该公司正在采取更积极的方法，关闭在其平台上从事某些有害活动的真实用户帐户组织。脸书说安全团队所采取的策略和应对假账户宣传活动相同。

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据路透社说，这种新方法是首次曝光，采用了Facebook安全团队通常采取的策略，即全盘关闭从事影响行动的网络，这些网络使用虚假账户操纵公共辩论。

这可能会对这家社交媒体巨头如何处理违反其规则的政治和其他协同行动产生重大影响，而此时Facebook对其平台上的滥用行为的处理方法正受到全球立法者和民间社会团体的严格检视。

据Facebook表示，现在计划对系统性违反其规则的同步行动的真实账户群体，采取同样的网络层级的方法，这些违反规定的举措包括利用对目标的不实指控进行大量申诉以导致该帐号关闭，或者是利用团体战的方式进行线上骚扰，在目标帐户下同步发布大量贴文或评论。

在一个相关的调整中，Facebook周四表示，将对在其平台上和平台下造成“协调的社会伤害 ”的真实用户行动采取相同类型的方法。

这些扩大行动意味着Facebook的安全团队可以识别驱动这种行为的核心运动，并采取比由该公司删除帖子或个人账户更全面的行动。Facebook一位女发言人说，这些扩大行动还处于早期阶段。