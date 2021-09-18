堪培拉打开潘多拉“核盒”子？法国大使离澳前又痛批

澳大利亚取消法国潜舰军购订单，改由英美两国协助建造，让巴黎暴跳如雷，火速召回驻美及驻澳大使。法驻坎培拉大使回国前也不忘痛批，指澳方犯下“巨大”外交错误。另外，美国、英国、澳洲15日达成三方安全协议，商定由美、英提供技术，协助澳洲打造核动力潜舰。澳洲此举不仅让法国暴跳如雷，同时也触动国内敏感反核神经，引来批评。

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据中央社今天报道称，法国驻澳大利亚坎大使奉召回国行前也不忘痛批，指澳方犯下“巨大”外交错误。

法国驻澳大使提博（Jean-Pierre Thebault）返国前告诉媒体记者：“我认为这是一个巨大错误，这样处理两国关系真的非常、非常糟糕。因为这不只是一份军购合约，而是代表双方信任、相互理解且真心诚意的伙伴关系。”提博还说，“我希望能进入一台时光机，让我们不要陷入这种难以置信、尴尬笨拙、极不适当的局面，这也很不像澳大利亚过往会做的事情。”

澳大利亚当局15日单方面宣布废除2016年签订、价值600亿美元、内容包含12艘传统动力潜舰的对法军购合约，并改采美国、英国技术，打造一支至少8艘核动力潜舰组成的现代舰队。

该报道称，对于法国召回大使，澳大利亚方面表示遗憾，强调坎培拉十分重视对法关系，希望两国在其他问题上保持联系。澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）也透过发言人表示，“澳大利亚理解法国对我方决定深感失望，相关决定是依据我们先前明确表达的国家安全利益所做。”

据中央社今天报道称，澳大利亚本周片面宣布废止2016年与法国签订价值660亿美元、12艘传统动力潜艇军购合约，改采美英技术打造核动力潜舰，这让法方火冒三丈，17日愤而召回驻美及驻澳大使。而在澳大利亚，多个反核组织与不少民众也相当不满。他们担心新的核动力潜舰交易可能让该国抵制核电产业的数十年努力化为云烟。

此外，新西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）16日也亲自与澳洲总理莫里森（Scott Morrison）通话，称这些核动力船只将遭禁止进入新西兰水域。

新西兰自1984年以来即属于无核区。

中央社说，目前全球共有6个国家拥有核动力潜舰，包括美国、美国、中国、俄罗斯、印度、法国。

许多主要的发达国家也会在其能源结构中使用核能，法国更有高达70%的电力来自核电。

该报道引述美国有线电视新闻网（CNN）指出，澳洲“弃标”之举之所以让部分国内人士跳脚，可从核电问题着手分析。

根据国际能源总署（International Energy Agency）数据，核电是全球第2大低碳电力来源，仅次于水力发电。核电占世界电力的10%左右，全球共有440多座核反应炉。

核电厂利用核分裂原理，让铀原子在反应炉中分裂。分裂过程中产生的热能会让反应炉内的水升温并产生蒸汽，进而推动汽轮机，并产生电力。铀则是一种存在于岩层和海底的重金属。据奇异日立核能公司（GE Hitachi Nuclear Energy）说法，大小相当于铅笔末端橡皮擦的1粒浓缩铀，所含能量相当于1吨煤或3桶石油。虽然核能发电并不会产生碳排放，但在开采铀矿的过程通常会排放温室气体，铀浓缩也可能属于碳密集程序。

那么核能是可再生能源吗？简单的解答为：不是。不过，核电厂产生的能量本身属于可再生能源，反应炉产生的蒸汽也可以回收利用，转化成水后再次用于核分裂过程。

然而，发电过程所使用的铀则是不可再生。严格来说，铀矿是有限的，但全球铀矿资源丰富，目前科学家尚无法预估这种金属何时才会耗尽。

许多环保团体反核，是因为铀矿开采过程会对环境造成破坏。

中央社说，为什么这么多澳洲人反对核电？

自2011年日本福岛核灾后，不少国家开始对核能产业的进一步发展踩刹车。

在拥有庞大铀矿的澳洲，反核运动则可追溯到1970年代。当时住在矿区附近的居民担心开采工作影响环境，甚至对公众健康造成威胁，因而发动大规模示威抗议。核废料安全储存的问题也让许多人忧心。澳洲长期仰赖丰富的煤炭和天然气矿藏生产能源，但如今面临减少使用化石燃料的压力。该国丰富的铀矿过往大多都是出口，而非用来发电。

现在，来自保守派自由党领袖要求利用核能发电的政治压力日增。有人认为，如果不用核电，澳洲就不可能在2030年达到“净零排放”目标。

莫里森宣布与美、英签订新安保协议时，强调澳洲不会刻意发展“民用核能力”，其中包括核电厂。

协议公布后，绿党（Greens Party）领袖班特（Adam Bandt）透过推文批评，协议将多座“漂浮的切尔诺贝利（Chernobyl）（指核动力潜艇？）核电厂放在澳洲城市中心”，这“让澳洲变得不那么安全。”

据中央社说，新西兰的立场为何？新西兰是少数没有设置核反应炉的已开发国家之一。新西兰还设有“零核区”，避免核武或核潜舰进入其领土。新西兰目前80%的电力来自水力发电。新西兰反对核电的主要原因与澳洲类似，即公众舆论、安全隐忧及核废料处置问题。