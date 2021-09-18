格奥尔基耶娃否认任职世行时施压提高中国排名指控 IMF仍对此道德审查

国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃周五否认了关于她在担任世界银行CEO期间施压提高中国排名的报告。但IMF董事会已对此事发起正式审查。在周五中国外交部例行新闻发布会上，发言人在回应此一问题提问时，回答称格奥尔基耶娃本人对这一指控做了否认。

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据路透社说，根据周四公布的一项独立调查，世界银行领导人，包括时任首席执行官(CEO)的格奥尔基耶娃，对员工施加了“不当压力”，以提高中国在该行《2018年营商环境报告》中的排名。

格奥尔基耶娃利用此前安排好的与IMF的2,700多名工作人员的会议，对此事做出回应。根据提供给路透的会议记录，格奥尔基耶娃对IMF员工说：“让我简单地告诉你们。不是真的。无论是在这次事件中，还是在之前或之后，我都没有向员工施压，要求他们操纵数据。”

根据会议记录，格奥尔基耶娃对IMF员工表示，她高度重视数据和分析，并没有向工作人员施压要求他们改变数据。

格奥尔基耶娃周四曾表示，从根本上不同意该报告的“调查结果和解读”。上述报告是由律师事务所WilmerHale应世行道德委员会的要求编写的。WilmerHale表示，正在编写第二份报告，这份报告将涉及与数据违规有关的“工作人员潜在的不当行为”。

据路透社消息说，国际货币基金组织(IMF)发言人赖斯(Gerry Rice)周五表示，基金组织执行董事会正在审查有关世界银行的一份独立报告，该报告涉及IMF总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)在之前在世行担任高级职务期间的行为。

格奥尔基耶娃曾表示，她从根本上不同意该报告的“调查结果和解读”。该报告声称，她和其他世行官员向工作人员施压，要求他们在一份重要报告中提升中国的排名。格奥尔基耶娃周四稍早向董事会简要汇报了这一事件。

国际货币基金组织(IMF)发言人赖斯(Gerry Rice)说，“IMF董事会目前正在审查此事，”赖斯并补充道，“作为此类事件常规程序的一部分，道德委员会将向董事会报告。”

赖斯并未立即就IMF道德委员会何时向执行董事会报告置评。