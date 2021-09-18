美SEC主席：再不让美国查帐 270家中概股将遭强制下市

有报道称美国证券交易委员会（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）投书华尔街日报，说如果在美上市的中国企业拒绝依据美国国会去年通过的“外国公司问责法”，遵守美国审计规则，SEC将在2024年初强制270家中概股下市。SEC预料明年初公布相关企业名单。

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据自由时报报道，美SEC主席投书称：再不让美国查帐，270家中概股将强制下市。据詹斯勒在标题为“中国公司必须打开帐本”的文章指出，2002年美国国会有鉴于安隆（Enron）与世界通讯（WorldCom）的会计丑闻，通过“萨班斯—奥克斯利法”（Sarbanes-Oxley Act），强制上市企业的审计公司必须受SEC旗下的“上市公司会计监督委员会”（PCAOB）稽核。逾50个国家与地区允许PCAOB“稽核审计公司”（audit the auditors）。

去年美国国会无异议通过“外国公司问责法案”，弥补萨班斯—奥克斯利法案的漏洞，依据新法，若外国政府连续3年禁止PCAOB查核该国企业的审计公司，将禁止该上市公司在美交易。詹斯勒说，SEC已采取所有必要行动，以执行该法，而PCAOB也将在今年底前完成相关规则的制定。3年期限从2021年起算。

该报道引述詹斯勒说，现在由北京决定是否让PCAOB赴中，让美方确定相关审计是否符合美国标准。明年初预料SEC将宣布哪些公司的审计单位没有对美国监管人员打开帐本，如果这些企业连续两年雇用不合规的审计公司，其股票将从2024年起禁止在美国资本市场交易。

据该文章指出，今年6月美国参议院通过“加速外国公司问责法”，一旦颁布，3年期限将缩减至2年。除了确保PCAOB能稽核审计公司，SEC也希望美国投资人完全了解投资中概股的风险。SEC近期暂停处理中国公司的IPO申请，以期与相关公司合作，确保他们明确揭露相关风险。

该报道说，对于一些产业，中国政府不允许外资持有，而为了在美国交易所筹资，许多中国公司运用“可变利益实体”（VIE）架构，与境外，比如开曼群岛，的空壳公司建立合约关系，接着，这些空壳公司在美国交易所筹资，然而相关合约并没有将营运公司的股份所有权给予美国投资人，詹斯勒说，“我担心一些投资人不知道他们是把钱放在开曼的空壳公司，而非一家在中国营运的公司”。

据美国证券交易委员会（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）强调，不管注册地是加州、开曼群岛或中国，所有寻求在美国资本市场筹资的企业就应该遵行美国规则，而美国国会、SEC与PCAOB采取保护投资人的措施就是希望达此目标。