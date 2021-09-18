阿尔及利亚前总统布特弗利卡逝世

阿尔及利亚前总统阿卜杜勒-阿齐兹·布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）周五去世，享年 84 岁。2019年，寻求第5届任期的布特弗利卡在民众不满他长年统治的抗议声浪中下台。

广告 继续浏览后续

阿尔及利亚国家电视台在其节目字幕中公布了总统府有关布特弗利卡去世的声明，声明没有提及葬礼何时举行。

前政治强人布特弗利卡2019年2月宣布寻求第5个任期引发国内空前抗议，在大规模的反对示威延烧数周后，执政20年的布特弗利卡于当年4月在军方施压下辞职。

下台后，布特弗利卡隐居在阿尔及尔西部的住处，远离公众目光。他的亲属其后被指腐败遭司法起诉。

布特弗利卡 1937 年出生于摩洛哥，年轻时投身祖国阿尔及利亚的民族解放运动，在阿尔及利亚1962年独立时曾任当时最年轻的青年及外交部长等职16年，是该国不结盟运动的重要推动者。后因受到贪腐指控，他曾流亡瑞士和阿联酋，1987年返国后，他进入12年的政治上升期，1999年在军方支持下62岁的布特弗利卡当选阿尔及利亚总统，引领该国结束长达10年的内战，被认为是阿尔及利亚民族和解的缔造者。

在 连续两次连任后，布特弗利卡修改宪法，允许其继续执政第三及此后的第四个任期。2013年他在中风后深受削弱，几十年来在该国政治生活中几乎无处不在的布特弗利卡几乎在公共场合消失，他以轮椅代步，七年未发表过公开讲话。

在布特弗利卡的第四届任期内，受国际油价暴跌影响，严重依赖石油经济的阿尔及利亚国库空虚，社会矛盾激化，2011年爆发的茉莉花革命同样波及该国。

尽管年老体衰，布特弗利卡2019年仍寻求第5个任期，引发民众愤怒抗议。示威之后演变成不满他统治的大规模运动，最终布特弗利卡在失去军方支持后被迫宣布辞职下台。

法新社报道注意到，阿尔及利亚官方电视台只以字幕形式公布了布特弗利卡逝世的消息，并未中断节目或做特别的播出。官方目前除么宣布声明外，并没有对布特弗利卡去世做任何评论。