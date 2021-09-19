安全返回地球 SpaceX首个平民太空飞行成功完成

美国私营航天科技公司SpaceX 的四名太空游客在太空环游三天后，周六（9月18日）晚上返回地球，在美国佛罗里达州外的大西洋成功着陆，史上首次没有专业宇航员随行的太空环绕地球轨道任务圆满完成。

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法新社报道，SpaceX的龙号太空船在四个大型降落伞协助下减低下降速度，最后于当地时间晚间7时06 分准时降落入大西洋，接应船只立刻上前处理。

出资包下这次平民航天项目的美国企业家、电商公司Shift4 Payments创办人，同时也是这次飞行任务指挥的伊萨克曼（Jared Isaacman）说：“好一趟绝妙的旅程！而我们只是刚刚起步。”

伊萨克曼等四名乘客满脸笑容、挥手逐一走出舱门。他们随后被直升机接送道美国肯尼迪航天中心与家人团聚。周三晚上他们正是从这里乘坐坚韧号火箭飞向太空的。

SpaceX的老板伊隆·马斯克在飞船着陆后发推文表达祝贺，说"祝贺, Inspiration4",

这趟名为灵感4（Inspiration4）的太空之旅是首次把全平民送入太空轨道的非官方项目，成员除了出资包下该计划的伊萨克曼，还有受他邀请的三人，分别是51岁地球科学家普罗克特（Sian Proctor）、29岁医疗助理阿索诺（Hayley Arceneaux），以及42岁任务「专家」森布罗斯基（Chris Sembroski）。

坚韧号15日升空，3小时后来到585公里高度，比国际太空站（ISS）还要深入太空，也是自美国国家航空暨太空总署（NASA）阿波罗登月计划1972年结束以来，人类距飞离地球最远的一次。

他们在太空的平均飞行速度约 28,000 公里/小时，每天环绕地球 15 圈以上。

此次飞行的既定目标是将太空旅行推广向非专业训练普通人的一个转折，参加此次太空旅行的四人只经过了约六个月的准备训练，而培养一个专业宇航员通常需要几年的时间。

在太空飞行的三天中，四名乘客除了进行了各项健康数据的采集，还通过全新安装的观景穹顶欣赏太空、与著名演员汤姆克鲁斯通话，享受在失重的条件下吃披萨、听音乐的乐趣。

这是伊隆 马斯克的公司第三次的载人太空飞行，此前该公司在承接 NASA 的项目中，已有六名宇航员乘同一飞船前往国际空间站。SpaceX公司计划今后继续进行太空旅游，下一个计划是明年 1 月载有三名企业家的三天太空飞行。