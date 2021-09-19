拜登预定21日在联合国大会发表演说

联合国大会第七十六届会议已于2021年9月14日星期二在纽约联合国总部以混合（虚拟/面对面）形式开幕。尽管新冠疫情还没有完全控制住，仍有约近200位各国领导人或外交官参与的为期一个星期（9月21日至9月27日）的会议，有100位世界领导人将在下周抵达纽约，参与联合国大会（UN General Assembly），针对自疫情以来的急切全球问题寻求进展。

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在美国和中国高度紧张情势下，联合国大会力图推动达成一项雄心勃勃的气候协定，并在塔利班接管阿富汗后寻求团结。

英国首相约翰逊（Boris Johnson），将于在联合国气候峰会前，于20日抵达纽约寻求气候方面的行动。

其他准备出席的世界领导人还包括土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）与以色列新任总理纳夫塔利·贝内特（Naftali Bennett），贝内特和拜登同样将是首次亮相。

不过美国不鼓励国家元首来访，并要求代表团维持较小规模来防疫。身为联合国熟面孔的法国总统马克龙基于新冠疫情考量，将是以预录影片与会的领导人之一。法国政府发言人阿塔尔19日表示：在澳大利亚拒绝和法国签署巨额合同后，法国和美国总统将在“未来几天”通电话。 外长之间的会议也可能在联合国大会之际在纽约举行。

按照传统，巴西总统博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）是联大上第一个发言的国家。

这位极右翼领导人表示，即使他没有接种新冠疫苗，他也打算来纽约。此举无视纽约市当局希望每个人都出示疫苗接种证明的做法。

按照惯例拜登作为东道国元首排第二个发言。根据白宫的消息，拜登总统将为此演讲在纽约停留一天，但不会如以往的美国总统停留数日与其他重要的国家领导人会晤。隔天他将召开新冠线上疫情峰会，寻求展示美国在新冠病毒疫苗方面的领导地位。

美国驻联合国大使琳达‧托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）9月17日表示，拜登总统将谈到美国的首要任务：结束新冠大流行；应对气候变化与气候危机；捍卫人权、民主和以规则为基础的国际秩序。

中国代表被安排在9月25日下午发言。