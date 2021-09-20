美专栏作家建议拜登为越南购买法国潜艇

美国专栏作家托姆-罗根（Tom-Rogan）9月19日在《华盛顿评审员报》（Washington Examiner）撰文，建议拜登为越南购买法国原本要给澳洲的潜艇。

广告 继续浏览后续

他说，美国可以通过从法国购买一批短鳍梭鱼潜艇，然后将其赠送给越南，以达到三个目的：首先，拜登政府将修复与美国最古老盟友法国的关系。第二，此举将为一个正在崛起的安全伙伴提供可以挑战中国帝国主义的新的强有力的手段。第三，它将考验法国总统埃马纽埃尔-马克龙对南海国际安全的承诺。

托姆-罗根说，在法国为澳大利亚取消价值数百亿美元的潜艇合同而大发雷霆时，这个选项值得注意。他还说，法国将其合理的愤怒（失去了一份可以带来数千工作岗位的有利可图的合同）与大剂量的虚伪（法国国有海军集团一直在玩弄时间表、成本估算以及生产和供应承诺）混在一起。

尽管如此，如果这些潜艇是为越南建造的，它们将为美国和更广泛的国际安全利益提供巨大的价值。法国的短鳍梭鱼号非常安静，对人民解放军海军是一个重大威胁。

该文说，越南仍处于共产专制政府控制之下。尽管如此，其人民享有一定程度的自由和受资本主义影响较大的经济。在2021年，越南被定义为一个强大的出口市场，拥有年轻的、与国际接轨的人口。这些越南人也对中国怀有敌意----对北京傲慢地声称南海是其私人游泳池感到愤怒 。让他们更加愤怒的是，北京并不掩饰地期望越南以其附庸封建国存在。

托姆-罗根称，美国和越南认识到中国的挑战，两国正在靠近。美国副总统卡马拉-哈里斯最近访问了河内，尽管她的行程被阿富汗的混乱局面所掩盖。最重要的是：美国了解越南人的感情，地理上越南靠近中国，越南在岘港拥有一个深水港，能够为美国海军提供前沿基地，这个美国曾经的敌人可以成为未来理想的安全伙伴。

他还称，中国的威胁正在增长：美国需要合作伙伴。北京声索对南中国海及其所有渔业和资源矿藏的主权。这些水域每年的贸易流量至少有3.5万亿美元。北京通过对南海军事化控制，可以向地区国家勒索政治忠诚，并逐渐向依赖该水域贸易的国际大国勒索政治忠诚。这是对二战后美国国际秩序的一个深刻威胁。所以不能让中国得逞。

托姆-罗根说，因此，即使美国通过新的AUKUS（澳英美）安全协议强化澳大利亚的军力是正确的，华盛顿也应该寻求与法国构建强大的关系。虽然法国继续寻求与中国的经济合作，破坏了马克龙作为民主价值观领导者的信誉，但他对维护南海的国际地位表达了隐蔽的支持。从美国角度来看，马克龙当然比具有孤立主义思想和亲中国的马琳-勒庞要好，后者似乎将在明年的选举中成为总统的主要挑战者。

托姆-罗根认为，如果美国不努力加固马克龙的地位，他就可能陷入国内反美民粹主义（现在由他的外交部长推波助澜）和中国的投资提议之间。

而“习近平不是傻瓜”。他将意识到，现在是向马克龙提供大量新投资的时候，以换取他拒绝美国针对中国的立场。与此同时，北京正坚定地坚持其对澳大利亚的威胁。中国向美国的盟友发出的信息是：选择吧，要么享受得来容易的经济助力，要么遭受难受的胁迫压力。

托姆-罗根说，拜登应该利用他与马克龙即将进行的电话会谈，提出购买法国海军集团的一些短鳍梭鱼潜艇--但条件是，其中大部分潜艇应该转给越南（其他潜艇可用于美国海军训练和特种作战）。

中国会被这样的交易激怒，认为这是一种大力加强越南海军军力的手段。而马克龙将面临一个选择：接受经济繁荣并支持他所雄辩的国际价值观，或表明他的言辞是空话。

无论如何，拜登应该向马克龙提出这个建议，然后让我们知道马克龙的决定。南中国海的利害关系需要这样。