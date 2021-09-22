叙利亚最后的反政府据点伊德利布省新冠疫情大爆发

叙利亚西北部伊德利布省8月起2019冠状病毒疾病疫情大爆发，许多躲过政府军和俄罗斯空袭的民众现在难逃病毒之手。

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中央社报道，伊德利布省是与叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）政权对抗的反对势力最后据点，包括躲避内战而自国境其他地区流离至此的民众，目前约有400万人居住当地。

自从8月以来，伊德利布省COVID-19累计病例数跳增达两倍，已经超过6万1000例。近几个星期来，单日确诊数已连日超过1500例，有关当局19日公布当天有34起死亡病例。但因许多确诊病例没有通报，数字应该是低报。

在炮火中、从瓦砾堆下拯救数万人性命的知名叙利亚救援组织「白盔」，他们现在大部分任务变成将COVID-19病患送医，或是协助埋尸死亡病患。

伊德利布医生联合会本周疾呼国际救援组织协助时称：「一场医疗灾难正在上演。」

伊德利布省和毗邻的阿勒坡省有大片土地目前受到盖达组织隶属的战士为主的武装反对势力掌控，他们对持续散播的疫情束手无策。

当地疫情于8月加剧，这显然是7月下旬伊斯兰教宰牲节期间民众聚会，加上具高传染力的Delta变种病毒肆虐所致。

确诊和死亡病例在叙利亚政府掌控地区，以及东部获美国支持的库德族战士掌控区，近数週以来都出现上升趋势。尽管无法掌握到叙利亚各地确切感染和死亡情况，不过伊德利布情势应该会更加险恶。

35万剂中国疫苗本月稍早运抵当地，但是接种工作进度缓慢。根据世界卫生组织，至少施打一剂的伊德利布人比例约仅2.5%。

新一波疫情爆发正值伊德利布暴力日增之际，在内战中支持敌对阵营的土耳其和俄罗斯斡旋达成停火18个月后，政府军近数週再度进行空袭和砲击，造成数十人死伤。