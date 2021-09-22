美国务院计划人员扩编 加强全球监视中国活动

美国国务院正计划增加编制，整合各机构负责中国事务的人力，以追踪北京在世界主要国家日益增长的足迹。

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据《外交政策》（FP）网站9月21日透露，美国国务院可能在其观察中国官员活动的部门，增加20至30名工作人员，其中包括区域"观察"中国的负责人：这是特朗普政府首次设立的一类官员，作为国务院地区办事处的一部分，跟踪北京在世界各地的活动。

该消息说，在美国国防部倡议建立一个管理华盛顿和北京之间军事关系的中心之后，美国国务院建立了一个更加集中的中国事务办公机构，华盛顿一些人将其称为"中国之家"。

据熟悉此事的现任和前任官员说，美国国务院此举包括在华盛顿和世界各地的大使馆增加雇员，以监测中国在特定国家的活动。

一位官员说，此外，国务院还在考虑增加工作人员，监测中国对新兴技术的获取和应对气候变化方面的努力。美国国务院发言人拒绝对此发表评论。

国务院的这些变化是在美国总统乔-拜登的政府寻求摆脱20年来代价高昂的中东战争，并转向与中国的长期全球竞争之际发生的。

在特朗普时代启动

美国务院已于2019年部署了第一批负责监视中国活动的骨干官员。但是，特朗普政府的一位前高官告诉《外交政策》，在特朗普政府的最初几年，这个监测中国的方案引发政府内部的分歧。一些反对华盛顿对北京采取更多对抗性做法的高级外交官不同意设置"监督中国"的编制。比如2017-2018年美国务院前东亚最高代理特使苏珊-桑顿就称，这个计划是"一个坏想法"。

她说：该计划"将人们分配到世界各地大使馆，让他们负责'监测'中国在这个国家的行为。"这就产生了我们现在看到的围绕中国活动的那种炒作和歪曲，这就是为什么我认为这是一个坏想法。

桑顿离开后，该计划取得了进展，因为国务院试图赶上司法部和财政部的步伐，这两个部门正在加紧努力，以更有效地对中国进行制裁，并消除中国的间谍活动。据彭博社8月报道，美国中央情报局也考虑建立自己的特别单位来打击中国的间谍活动，这说明美国国家安全局正在适应美中地缘政治竞争的新时代。

这位特朗普政府时期的高官说："如果你正在建立一个对中国目标的制裁方案，你必须要有落实这个制裁的能力”。"如果你试图通过情报分类来告诉自己一个联合阵线组织的结构是这样还是那样的，你需要一些拥有适当专业知识的人，而且他们也需要有合适的工具。"

可是，美国国务院的中国事务办公室从来没有为任何上述事情进行设置布局。..."

该文说，美国务院的这个新计划旨在将联邦政府各机构负责中国事务的官员聚集在一起，采取反恐机构之间的协调模式。但是这个计划的一些批评者担心，这将使美国务院对中国有一个近视的看法，可能会夸大中国的影响力，并不必要地加剧美国和中国之间的紧张关系。他们还担心，这将给已经很繁琐的系统再增加一层官僚主义。