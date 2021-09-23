西班牙海岛火山喷发，沉寂半世纪后地狱般岩浆再现

9月23日星期四，炽热的岩浆继续喷射到西班牙拉帕尔马的天空，这是该处火山1971年以来的首次喷发。巨大而有毒的火山灰云飘向大陆，危及对该岛经济至关重要的作物-香蕉。点击内文视频，走近当地居民。

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拉帕尔马岛火山喷发，摄于9月23日 © AP - Emilio Morenatti摄影

流淌的岩浆墙暴露在空气当中会变黑，它们自上周日以来缓慢地向西推进，吞没了沿途所遇到的一切：房屋，学校，香蕉种植园。农民们争先恐后地试图拯救庄稼，他们将成袋的绿色香蕉堆上卡车，这些香蕉是许多岛民的生机来源。如果农民无法进入种植园并照料这些香蕉，那么拉帕尔马每年1.4亿公斤香蕉产量中的约15%可能面临风险。

加那利群岛地区政府表示，由于300多所房屋被毁，6千余名被疏散的人无法返回家园（拉帕尔马人口约8万），因此将为无家可归者购置住房开发项目。西班牙银行联合会宣布，他们将提供旗下在加那利群岛持有的空置房屋，作为人们的紧急避难所。到目前为止，火山喷发造成的经济损失约8700万欧元。

专家们最初预测，岩浆将在本周流入大西洋，但其流速下降，已放缓至每小时约4米，因此可能会在到达大海之前停下来。到达大西洋时，岩浆可能会引起爆炸并产生有毒气体云。 科学家们表示，熔岩流可能会持续数周或数月，目前这座火山每天喷出的二氧化硫介于8000至10500吨之间。厚厚的云团向空中延伸了约4公里，引发了对航班能见度的担忧。机场仍然开放，但政府设立了两个禁区，只有经过授权的飞机才能飞行。当地政府也警告人们要清洁食物和衣服，以免摄入有毒的灰烬。