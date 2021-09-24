传美军司令下令只要澳开口 什么飞机都可以派过去

据台媒今天报道，美国太平洋空军司令肯尼思·威尔斯巴赫将军表示，他对哪些军用飞机将成为美国在澳大利亚增加存在的一部分“持开放态度”，F-22、F-35、F-16、F-15、B-52、B-1——我们有什么就会派什么，只要澳大利亚同意。

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据新头壳今天报道称，F-22、F-35、B-1 随你挑! 美军司令22日说，只要澳洲开口，什么飞机都可以派过去。

澳大利亚国防部长达顿在 16 日与该国外交部长佩恩、美国国防部长奥斯汀和国务卿布林肯在联合新闻发布会上宣布，两国旨在通过“向澳大利亚轮换部署所有类型的美国军用飞机”，以及更强大的军事后勤和维修企业来深化现有的伙伴关系。

美国空军定期与澳大利亚皇家空军一起训练，偶尔会派飞机到澳洲进行例行轰炸机部署。两国都是 F-35 联合攻击战斗机计划的一部分，也是“五眼联盟”成员。据威尔斯巴赫说，澳大利亚最近派出了喷气式飞机在埃尔森空军基地参加红旗-阿拉斯加军演，他们最近在夏威夷的希卡姆空军基地与美国的 F-22 进行演习，美国还有些 F-16 在那里，全年在都这样做。

据该报道称，近两年来，新冠疫情使这种伙伴关系停滞不前，并有可能减缓美国在澳大利亚开展新任务的速度。而威尔斯巴赫说，美国对在澳大利亚的军事部署施加限制，同时军人在抵达澳大利亚后也要实施为期两周的隔离。他说，我们真的不喜欢让机组人员停下两周，一旦解除（封锁），我们将寻求增加一些额外的部署，以继续提高我们的互操作性。

尽管与美国“最古老的盟友”法国存在外交紧张关系，但美国空军参谋长布朗将军表示，这种情况并未对空军产生连锁反应。布朗 21 日对记者说，美国与法国和澳大利亚空中力量的关系仍然“坚如磐石”。不过自从做出潜艇相关决定以来，他还没有亲自与法国和澳大利亚的空军参谋长交谈过。布朗说，之前经历过各种事件，事情正在政治层面上得到解决，但就空军首长之间的个人关系，以及共同努力完成任务来说，两国都是很好的合作伙伴。