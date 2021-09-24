美众院通过2022国防授权法案 建议邀台湾参与环太军演

美国众议院周四（9月24号）通过2022财政年度国防授权法案，法案中多条涉台条文，包括建议美国国防部邀请台湾参加2022年环太平洋军演，并加强美国国民兵与台湾的合作。台湾方面表示将依防卫作战需求审慎评估。

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美国众议院在历经连日的法案修正案审议与表决后，周三晚间以316票赞成、113票反对，表决通过了“2022财政年度国防授权法案”（FY 2022 NDAA）。众议院的国防授权法案将着重强化网络安全、创新技术和资讯系统的发展，并大幅增加对关键研发领域的投资，包括生物技术、定向能源和电磁频谱等项目。

据美国之音报道，这部长达1300多页的国防开支法案从诸多方面涉及中国，包括科研发展、人权问题、新冠溯源及国际影响力等。新纳入的两项修正案关注中国在新疆犯下种族灭绝罪行，并将对美国奥运选手就中国的人权侵犯问题进行简报。

与台湾相关条文主要列在第1243、1247与1248条。在第1248条提出意见指出，台湾海军应当受邀参与2022年环太平洋军事演习（RIMPAC）。在第1243条中建议美台国民兵合作。条文要求美国国防部长最晚在2022年2月15日前，必须向国会相应委员会提交关于加强美国国民兵（National Guard）与台湾合作的可行性与适当性报告。条文要求，报告必须说明美国国民兵与台湾过去10年在演习、训练与装备的合作情况；评估美台在灾害应变、网路防卫与通讯安全、军医合作、文化交流与华语教育、国民兵顾问协助台湾训练后备部队计划等。第1247条则是关于协助台湾强化自我防卫能力。条文重申台湾关系法与六项保证是美台关系基石。

国会在法案中提出意见，呼吁美方与台湾进行实地训练与军事演习，确保包括国防官员在内的美台官员在战略、政策与职能层级的交流，特别是强化国防规划合作、提高美台军事力量的互可操作性与加强台湾后备力量等。

台湾外交部周五感谢美国国会近年持续在年度国防授权法案中，推动台美军事合作，彰显对台湾国防的重视，未来将持续深化双边安全合作。台湾国防部则表示，将依防卫作战需求审慎评估，只要有助于区域和平的操演，在任务许可下，将积极争取。

据报道，环太平洋军演由美军主导，每两年举行一次，是全球最大的国际海上军事演习。自1971年开始的环太平洋军演是为培养与经营美国与盟邦间的关系，是确保海上航线安全与支持印太自由开放至关重要的一个环节。

美国参议院版的2022财政年度国防授权法案已于7月底于参院军委会表决通过，还待参院表决通过。由于参众两院通过版本不同，法案在经过参众两院表决通过后，还需再经过两院协商最后版本，并重新各自表决通过，才会送交美国总统签署后生效。