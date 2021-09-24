阿富汗：欧盟提议联合国设专项报告员

根据周五分发的一份文件，欧盟打算在联合国人权理事会本届会议上推动一项决议，设立一名阿富汗问题报告员。然而，包括巴基斯坦在内的一些国家表示不愿意建立调查机制。阿富汗塔利班强硬表示，先承认该政权再谈阿富汗人权问题。

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据法新社今天报道称，最近几周，欧盟和联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特（Michelle Bachelet）呼吁安理会--在10月8日之前的会议上--启动一个机制来监测阿富汗的人权侵犯行为。

欧盟的决议草案对 "塔利班和其他冲突方 "涉嫌侵犯人权的行为表示关切，并提议任命一名特别报告员，"监测阿富汗的人权状况的发展"。报告员的职责将包括报告该国的人权发展情况，提出改进建议，并协助阿富汗履行其人权义务，同时向民间社会提供咨询。

该决议草案呼吁立即停止阿富汗境内所有侵犯人权和违反国际人道主义法律的行为。它呼吁尊重基本自由，包括集会和言论自由。该文本还 "谴责对妇女和女孩一切形式的歧视"，包括强迫婚姻，并呼吁建立一个包容性的政府，包括在性别、种族和宗教方面的少数群体。该文本是在日内瓦的一次非正式会议上提出的，一些外交官感叹报告员的任务仅限于未来，而其他国家则认为一个更有力的机制，如一个专家组，会更适合这种情况。

自8月15日掌权以来，塔利班一直试图让民众和国际社会相信他们已经改变，他们的政权将不像1996年至2001年期间那样残暴，当时妇女不能工作或学习。法新社说，9月初，一些城市发生了要求更多自由的示威活动，特别是由妇女领导的示威。塔利班镇压了他们，有时是暴力镇压，然后禁止他们。而且新政府中没有女性。