格奥尔基耶娃再否认施压提高中国排名指控 辩驳涉及金墉团队

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）被指控在世界银行任职时游说改变一份对中国有利的报告，她再次强烈反对这一指控。据格奥尔基耶娃说， "让我说清楚：这些发现是错误的。”格奥尔基耶娃在通讯公司SKK周五发表的声明中说："我没有向任何人施压，要求他们改变报告。”

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据法新社报道称，受世界银行道德委员会委托，威尔默海尔公司WilmerHale进行了一项调查，发现世界银行2018年和2020年版《营商环境报告》的起草工作存在违规行为，该报告对各国的监管框架进行筛选，看哪些国家最有利于创业。

国际货币基金组织的一位发言人说：总裁聘请了一家外部公司来处理与她到达国际货币基金组织之前的事件有关的问题。

虽然WilmerHale的报告提到在一次会议上，格奥尔基耶娃要求她的工作人员改变报告的方法，使排名对中国更有利，但这位IMF现总干事反驳说："审查这些报告的完整性是我当时的职业责任。格奥尔基耶娃称， "与所报道的情况相反，我在编辑2018年报告时遵循了所有协议，" 她强调，《营商环境报告》中使用的方法 "多年来一直令人担忧"。

据格奥尔基耶娃还详细介绍说："与之前和之后在世界银行的其他人一样，我基本上认为我的角色是监督保护报告方法的完整性，而不是其技术实施。据格奥尔基耶娃说："数据完整性是我在公共服务生涯中所领导的机构的核心，我永远不会与任何出于政治目的而修改数据的行为同流合污，"她指出自己作为经济学家的40年经验。”

据法新社说，国际货币基金组织的总干事本周得到了前世界银行经济学家Shanta Devarajan的支持，他批评了调查人员。他在Twitter上说："我花了几个小时向世界银行的律师讲述我的故事，他们只包括我告诉他们的一半内容。包括格奥尔基耶娃在内的管理层的作用，是核实中国的数字，确保中国所进行的改革得到认可，同时不损害经商的诚信。世界银行的律师省略了最后一句话。

上周，世界银行前首席经济学家、诺贝尔经济学奖得主保罗-罗默在接受法新社采访时，谴责包括克里斯塔琳娜-格奥尔基耶娃在内的该组织前管理团队 "缺乏诚信"。

2018年，他在批评了这同一报告的方法后不得不辞职。

世界银行上周宣布立即停止发布该报告，而美国财政部则将这些发现描述为 "严重"，并表示将审查该报告。

另据自由时报今天报道称，针对世界银行16日公布的一份独立调查，称现任国际货币基金（IMF）总裁格奥尔基耶娃的在世银任职执行长期间施压内部员工、调高中国评分。根据格奥尔基耶娃昨日曝光的声明更指控前世银总裁金墉的手下才是背后操纵主谋。

据《路透》周五取得了格奥尔基耶娃给IMF执行董事会声明的副本，她表示由律师事务所威尔默海尔（WilmerHale）负责的调查中，虚假地暗示她夸大一个国家的经商环境排名，以换取资本承诺，但“在她领导下不曾也不会发生这种事”。她表示，她努力阻止香港数据被纳入到中国经商环境排名中，这已经表明她担忧并试图维护世银数据完整性。

据格奥尔基耶娃表示，她出手干预是为了阻止金墉的1名工作人员所提出的将香港数据纳入世银《2018经商环境报告》中国排名的提议，如此一来将可大幅提升中国排名。

据该报道，金墉没有回应评论请求。